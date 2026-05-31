Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инсайдеры твердят о скором выходе PlayStation 6

В последний год СМИ обсуждали, что новая PlayStation 6 появится не раньше конца 2027 — начала 2028 года. Однако инсайдеры Moore’s Law is Dead утверждают, что Sony активно готовится к переходу на консоли нового поколения.

Концепт Sony PlayStation 6 / © Midjorney

По словам источников, работа над режимом энергосбережения выглядит как скрытая подготовка к поддержке портативной версии PlayStation 6. Инсайдер пояснил, что схема распределения потоков процессора в этом режиме совпадает с предполагаемыми характеристиками будущей консоли.

Еще один признак скорого выхода PlayStation 6 — утечка о системе PlayGo. Эту функцию недавно ввели в PS5 SDK 13. Это своего рода ответ Xbox Smart Delivery от Sony. Функция позволяет разработчикам разделять игровые данные на «части». Благодаря этому консоль сможет загружать необходимые именно ей текстуры и ресурсы.

Ранее разработчики включали текстуры более высокого разрешения, предназначенные для PS5 Pro, в каждый пакет PS5. Теперь разработчик сможет отдельно задавать пакеты для PS4, PS4 Pro, PS5, PS5 Pro, а также для Power Saver Mode. Инсайдер объясняет появление отдельного набора данных для этого режима подготовкой к новой платформе.

Кроме того, Sony уведомила разработчиков, что постепенно сворачивает поддержку старых функций PlayStation Network. Таким образом, компания подталкивает их использовать более современные инструменты разработки.

По мнению инсайдеров, все это указывает на относительно скорый выход PlayStation 6. При этом они утверждают, что Sony использует технологии, снижающие себестоимость производства. Предположительно, удешевить производство новой консоли и возможной портативной версии могут благодаря более простым системам охлаждения и питания. Инсайдеры надеются, что снижение себестоимости может отразиться и на рыночной цене PlayStation 6.