Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
21 мая, 07:13
Рейтинг: +126
Посты: 206

Апрель 2026 года стал первым месяцем, когда ветер и солнце обогнали газ по выработке электроэнергии

Ветроэнергетика и солнечная генерация достигли важнейшего мирового рубежа: впервые в истории они произвели больше электроэнергии, чем газовые электростанции, если брать полный календарный месяц.

# экология
# энергия
Ветровая электростанция / © Vestas
Согласно новому исследованию независимого аналитического центра Ember, в апреле 2026 года на долю ветра и солнца пришлось 22% мировой выработки электроэнергии против 20% у газа. Совокупно эти два возобновляемых источника обеспечили рекордные 531 миллион мегаватт-часов электроэнергии за месяц — на 54 миллиона мегаватт-часов больше, чем произвели газовые электростанции по всему миру, выработка которых составила 477 миллионов мегаватт-часов.

Момент для такого достижения оказался символичным. Апрель стал первым полным месяцем очередного глобального энергетического кризиса, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке, и новые данные показывают, насколько стремительно возобновляемая энергетика меняет мировой энергобаланс даже на фоне нестабильности рынков ископаемого топлива.

Пять лет назад, в апреле 2021 года, объем генерации на газе был почти таким же — 476 миллионов мегаватт-часов. Однако тогда ветер и солнце вместе произвели лишь 245 миллионов мегаватт-часов — менее половины нынешнего показателя.

Впервые в истории: в апреле 2026 года ветер и солнце выработали больше электроэнергии, чем газ / © Ember
В Ember подчеркнули, что нынешний рекорд стал не следствием текущего кризиса, а результатом многолетнего бурного роста возобновляемой энергетики. В апреле темпы увеличения генерации ветра и солнца оказались достаточными, чтобы покрыть большую часть роста мирового спроса на электроэнергию, благодаря чему рост газовой генерации удалось сдержать.

Исследование также не выявило признаков массового возврата от газа к углю, несмотря на опасения, связанные с энергетической безопасностью и ценами на топливо.

Производство электроэнергии из ветра и солнца выросло практически на всех крупных рынках, по которым доступны апрельские данные. В глобальном масштабе выработка увеличилась примерно на 13% по сравнению с прошлым годом. В частности:

— Китай: +14%;

— Европейский союз: +13%;

— Великобритания: +35%;

— США: +8%;

— Австралия: +17%;

— Чили: +24%;

— Бразилия: +4%.

Апрель традиционно считается наиболее благоприятным месяцем для подобных рекордов. Весной в Северном полушарии обычно сочетаются сильные ветра, рост солнечной генерации и относительно низкий спрос на электроэнергию между отопительным и кондиционерным сезонами.

Тем не менее общий тренд выглядит все более очевидным. Согласно недавнему обзору мировой электроэнергетики Global Electricity Review от Ember, именно ветер и солнце обеспечили весь прирост мирового спроса на электроэнергию в 2025 году.

Сегодня правительства по всему миру также наращивают цели по развитию возобновляемых источников энергии, стремясь снизить зависимость от нестабильного импорта ископаемого топлива.

