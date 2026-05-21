  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
21 мая, 09:07
Рейтинг: +884
Посты: 1984

Рождаемость в мире: новая инфографика с поправкой на численность стран

Рождаемость во всем мире продолжает снижаться. Если в 1960-х годах средний мировой показатель составлял около пяти детей на одну женщину, то к 2024 году он опустился до 2,2. Эта тенденция уже меняет долгосрочные перспективы роста населения, экономического развития и возрастной структуры практически во всех регионах планеты.

Сообщество
# демография
# инфографика
# мир
# население
# Рейтинги
# статистика
Рождаемость в мире: новая инфографика с поправкой на численность стран / © Visual Capitalist
Рождаемость в мире: новая инфографика с поправкой на численность стран / © Visual Capitalist

Новая инфографика демонстрирует уровень рождаемости во всех странах и территориях мира с учетом численности населения. Размер каждого сегмента отражает численность жителей, а цвет показывает коэффициент рождаемости, позволяя увидеть, где население продолжает быстро расти, а где общества стремительно стареют.

Данные основаны на исследовании ООН и используют средний прогноз на 2025 год как по населению, так и по коэффициенту рождаемости.

Сегодня около 71% населения Земли проживает в странах и территориях, где рождаемость уже опустилась ниже уровня простого воспроизводства — 2,1 ребенка на женщину.

Под уровнем воспроизводства понимается минимальный показатель, необходимый для сохранения численности населения без учета миграции. Если страна долго остается ниже этого уровня, это приводит к старению общества, дефициту рабочей силы и замедлению экономического роста.

Ключевую роль в глобальном демографическом сдвиге играют две крупнейшие страны мира — Индия и Китай.

В Индии коэффициент рождаемости составляет 1,94 ребенка на женщину, тогда как в Китае он значительно ниже — всего 1,02. Одной из причин такого падения стала политика «одна семья — один ребенок», действовавшая в стране с 1980 по 2015 год.

Несмотря на отмену ограничений и государственные программы стимулирования рождаемости, ни одной стране с настолько резким демографическим спадом пока не удалось полностью восстановить уровень рождаемости.

Среди десяти самых населенных стран мира шесть уже находятся ниже уровня воспроизводства. Помимо Индии и Китая, ниже отметки 2,1 также опустились США, Индонезия, Бразилия и Россия.

Одновременно ряд крупнейших государств все еще сохраняет высокую рождаемость. В Пакистане показатель достигает 3,5 ребенка на женщину, в Нигерии — 4,3, а в Эфиопии — 3,81.

В результате основной прирост населения мира в будущем все сильнее концентрируется в относительно небольшом числе стран — прежде всего в государствах Африки к югу от Сахары и некоторых регионах Южной Азии.

Абсолютными лидерами на данный момент стали:

  • Чад — 5,94;
  • Сомали — 5,91;
  • Демократическая Республика Конго — 5,90.

Именно этот регион, по прогнозам, обеспечит основную часть мирового прироста населения до конца XXI века. 

На противоположном полюсе находятся территории с рекордно низкой рождаемостью.

Минимальный показатель зафиксирован в Макао — всего 0,69 ребенка на женщину. Далее следуют Гонконг с показателем 0,74 и Южная Корея — 0,75.

Разрыв между странами с самой высокой и самой низкой рождаемостью сегодня достиг исторически необычного уровня, подчеркивая, насколько неравномерно меняется демографическая картина мира.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Май
Бесплатно
Мир вооруженным глазом: от лупы до атомно-силового микроскопа
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
От большого к малому — как создание цифровых двойников позволяет учитывать микронные особенности структуры при описании километровых объектов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как изотопы могут раскрыть секреты метаболизма?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Монголия: империя Чингисхана
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
22 Май
700
Магнитное поле Земли
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Май
Бесплатно
Астрономические наблюдения двойных звезд в телескоп
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
19 мая, 10:54
Андрей Серегин

Скандинавские петроглифы оказались свидетельствами регистрации браков

Археологи десятилетиями выясняли значение загадочных отпечатков ног, выбитых на скалах Скандинавии в бронзовом веке. Недавно ученые предложили новую интерпретацию: парные следы были древним способом скрепить отношения — от дружбы до брака.

Археология
# брак
# отпечатки
# петроглифы
# Скандинавия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Геосинтетика сделала дороги прочнее

    21 мая, 08:59

  2. Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

    21 мая, 08:55

  3. Вдыхание распространенных в городе соединений быстро изменило работу мозга человека

    20 мая, 14:11

  4. В Гималаях открыли новый вид «улыбающегося» паука

    20 мая, 14:07
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Alex Borushkov
19 минут назад
Златко, ага, 14% населения приняли решение быть бомжами.)))) Каким надо быть отбитым, что бы такое сказать....!?

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Andrey Kondratew
19 минут назад
В, тут не соглашусь - не теряется, а оседает в чьих-то карманах!

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Andrey Kondratew
20 минут назад
Александр, можно разработать и подключить, но Петроэлектросбыт за выделение дополнительных 10 кВт запросил 150 тысяч рублей!

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Андрей Степанов
29 минут назад
Artem, ввп по ппс только и имеет значение, если мы сравниваем всю экономику. А если брать подушевые доходы, то Китай например окажется ниже России, это

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Златко Пшехич
1 час назад
Антон, ещё в сша быть бомжом - это личный выбор самого человека, а не проблема гос системы. Да и 40 млн амеров, которые каждый день стоят за

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Sam Dowson
1 час назад
Интересно, как они там 1200 окислов лимонена стандартизировали для исследования. Скорее не о парфюме надо беспокоиться, а о бытовой химии, где этого

Вдыхание распространенных в городе соединений быстро изменило работу мозга человека

Denis
2 часа назад
Я так думаю народ недолго ещё будет терпеть то что творится в России или будет гражданская война или какой-нибудь переворот наподобие революции.

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Albrecht, а татарское нашествие крымские татары тоже забывают. И полон, и набеги. Они же жить в том мирке все хотят. Только вот становится на уровень с из

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Alex, финам предлагали решить мирным путем проблему стратегической обороны Ленинграда (прдтвердившуюся всего парой лет позже) обменом территорий (и

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Denis
2 часа назад
По-моему со времён образования российского государства или российская империи все хотели отжать кусок с незапамятных времён нашествие

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Alex, кого Россия уничтожала столетиями? Конкретные примеры приведи. Может она независимость столетиями соседям (и не только) помогала обрести

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Евгений, а кои книги написаны гэбистами? И кто пишет методички вам? Импортные гэбисты? Звездно-полосатой расцветки или туманные? А может какие

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Alex, ты "немного" запамятовал. Культура отмены в действии, не правда ли, "знайка"? Забыл про интервенцию США после Октябрьской революции в России?

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Сергей Кондратенко
2 часа назад
Elkhan, первым засланцем был Горбач. Все от него и полетело. Ну ему же даже премию мира выписали СУКИ

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Сергей Кондратенко
2 часа назад
Phil, добывать добывает но развитие такое себе. По поводу приписки согласен. Совсем ахирели мыхи

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Albrecht Durer
3 часа назад
Alex, Польскую интервенцию в Смутное время почему не вспоминаем?

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Grace Helen
3 часа назад
Интересно было читать именно про обсуждение в комментариях — у людей там очень разные взгляды, и из-за этого тема выглядит живой, а не просто как

Топ-10 главных событий космонавтики 2025 года

Abdulhamid Abdurasulov
3 часа назад
Elkhan, правильно!!!

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Владислав Бородин
3 часа назад
Phil, так для этого и пилили. Добываем для хозяев...

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Alex andr
4 часа назад
Gayrat, ну вот сейчас Китай захватит, а не злобный запад))) вот интересно кем запад мог бы захватить, если у него и армии то нет))) ну а амеры они и после

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно