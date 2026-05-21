Рождаемость в мире: новая инфографика с поправкой на численность стран

Рождаемость во всем мире продолжает снижаться. Если в 1960-х годах средний мировой показатель составлял около пяти детей на одну женщину, то к 2024 году он опустился до 2,2. Эта тенденция уже меняет долгосрочные перспективы роста населения, экономического развития и возрастной структуры практически во всех регионах планеты.

Рождаемость в мире: новая инфографика с поправкой на численность стран / © Visual Capitalist

Новая инфографика демонстрирует уровень рождаемости во всех странах и территориях мира с учетом численности населения. Размер каждого сегмента отражает численность жителей, а цвет показывает коэффициент рождаемости, позволяя увидеть, где население продолжает быстро расти, а где общества стремительно стареют.

Данные основаны на исследовании ООН и используют средний прогноз на 2025 год как по населению, так и по коэффициенту рождаемости.

Сегодня около 71% населения Земли проживает в странах и территориях, где рождаемость уже опустилась ниже уровня простого воспроизводства — 2,1 ребенка на женщину.

Под уровнем воспроизводства понимается минимальный показатель, необходимый для сохранения численности населения без учета миграции. Если страна долго остается ниже этого уровня, это приводит к старению общества, дефициту рабочей силы и замедлению экономического роста.

Ключевую роль в глобальном демографическом сдвиге играют две крупнейшие страны мира — Индия и Китай.

В Индии коэффициент рождаемости составляет 1,94 ребенка на женщину, тогда как в Китае он значительно ниже — всего 1,02. Одной из причин такого падения стала политика «одна семья — один ребенок», действовавшая в стране с 1980 по 2015 год.

Несмотря на отмену ограничений и государственные программы стимулирования рождаемости, ни одной стране с настолько резким демографическим спадом пока не удалось полностью восстановить уровень рождаемости.

Среди десяти самых населенных стран мира шесть уже находятся ниже уровня воспроизводства. Помимо Индии и Китая, ниже отметки 2,1 также опустились США, Индонезия, Бразилия и Россия.

Одновременно ряд крупнейших государств все еще сохраняет высокую рождаемость. В Пакистане показатель достигает 3,5 ребенка на женщину, в Нигерии — 4,3, а в Эфиопии — 3,81.

В результате основной прирост населения мира в будущем все сильнее концентрируется в относительно небольшом числе стран — прежде всего в государствах Африки к югу от Сахары и некоторых регионах Южной Азии.

Абсолютными лидерами на данный момент стали:

Чад — 5,94;

Сомали — 5,91;

Демократическая Республика Конго — 5,90.

Именно этот регион, по прогнозам, обеспечит основную часть мирового прироста населения до конца XXI века.

На противоположном полюсе находятся территории с рекордно низкой рождаемостью.

Минимальный показатель зафиксирован в Макао — всего 0,69 ребенка на женщину. Далее следуют Гонконг с показателем 0,74 и Южная Корея — 0,75.

Разрыв между странами с самой высокой и самой низкой рождаемостью сегодня достиг исторически необычного уровня, подчеркивая, насколько неравномерно меняется демографическая картина мира.