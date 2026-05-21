Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рождаемость в мире: новая инфографика с поправкой на численность стран
Рождаемость во всем мире продолжает снижаться. Если в 1960-х годах средний мировой показатель составлял около пяти детей на одну женщину, то к 2024 году он опустился до 2,2. Эта тенденция уже меняет долгосрочные перспективы роста населения, экономического развития и возрастной структуры практически во всех регионах планеты.
Новая инфографика демонстрирует уровень рождаемости во всех странах и территориях мира с учетом численности населения. Размер каждого сегмента отражает численность жителей, а цвет показывает коэффициент рождаемости, позволяя увидеть, где население продолжает быстро расти, а где общества стремительно стареют.
Данные основаны на исследовании ООН и используют средний прогноз на 2025 год как по населению, так и по коэффициенту рождаемости.
Сегодня около 71% населения Земли проживает в странах и территориях, где рождаемость уже опустилась ниже уровня простого воспроизводства — 2,1 ребенка на женщину.
Под уровнем воспроизводства понимается минимальный показатель, необходимый для сохранения численности населения без учета миграции. Если страна долго остается ниже этого уровня, это приводит к старению общества, дефициту рабочей силы и замедлению экономического роста.
Ключевую роль в глобальном демографическом сдвиге играют две крупнейшие страны мира — Индия и Китай.
В Индии коэффициент рождаемости составляет 1,94 ребенка на женщину, тогда как в Китае он значительно ниже — всего 1,02. Одной из причин такого падения стала политика «одна семья — один ребенок», действовавшая в стране с 1980 по 2015 год.
Несмотря на отмену ограничений и государственные программы стимулирования рождаемости, ни одной стране с настолько резким демографическим спадом пока не удалось полностью восстановить уровень рождаемости.
Среди десяти самых населенных стран мира шесть уже находятся ниже уровня воспроизводства. Помимо Индии и Китая, ниже отметки 2,1 также опустились США, Индонезия, Бразилия и Россия.
Одновременно ряд крупнейших государств все еще сохраняет высокую рождаемость. В Пакистане показатель достигает 3,5 ребенка на женщину, в Нигерии — 4,3, а в Эфиопии — 3,81.
В результате основной прирост населения мира в будущем все сильнее концентрируется в относительно небольшом числе стран — прежде всего в государствах Африки к югу от Сахары и некоторых регионах Южной Азии.
Абсолютными лидерами на данный момент стали:
- Чад — 5,94;
- Сомали — 5,91;
- Демократическая Республика Конго — 5,90.
Именно этот регион, по прогнозам, обеспечит основную часть мирового прироста населения до конца XXI века.
На противоположном полюсе находятся территории с рекордно низкой рождаемостью.
Минимальный показатель зафиксирован в Макао — всего 0,69 ребенка на женщину. Далее следуют Гонконг с показателем 0,74 и Южная Корея — 0,75.
Разрыв между странами с самой высокой и самой низкой рождаемостью сегодня достиг исторически необычного уровня, подчеркивая, насколько неравномерно меняется демографическая картина мира.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.
Археологи десятилетиями выясняли значение загадочных отпечатков ног, выбитых на скалах Скандинавии в бронзовом веке. Недавно ученые предложили новую интерпретацию: парные следы были древним способом скрепить отношения — от дружбы до брака.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Октября, 2014
Консерваторы опасливее либералов
12 Августа, 2014
С точки зрения науки: целители
8 Декабря, 2023
Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика
28 Ноября, 2014
10 женщин, побывавших на МКС
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии