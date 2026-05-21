Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA запустит спутник для отработки дозаправки в космосе
Аппарат Liquid Oxygen Flight Demonstration (LOXSAT) отправится на околоземную орбиту уже в этом году, чтобы протестировать технологии хранения и перекачки сверхохлажденного криогенного топлива в условиях микрогравитации. Именно такие системы считаются одним из ключевых элементов будущих дальних космических экспедиций.
В NASA подчеркнули, что орбитальные топливные хранилища однажды могут превратиться в полноценные «заправочные станции в космосе», способные обеспечивать длительные пилотируемые миссии за пределами Земли.
LOXSAT отправится на низкую околоземную орбиту летом этого года на платформе Rocket Lab Photon. Спутник будет выведен ракетой Electron компании Rocket Lab с космодрома компании в Новой Зеландии. Старт запланирован не ранее 17 июля.
Продолжительность миссии составит около девяти месяцев. За это время аппарат должен проверить работу 11 различных систем, связанных с управлением криогенными жидкостями в космосе.
Миссия реализуется совместно с компанией Eta Space из Флориды. В NASA рассчитывают, что технология со временем позволит создавать полноценные орбитальные топливные депо для межпланетных кораблей. Eta Space была выбрана в рамках инициативы NASA, направленной на развитие технологий для долговременного присутствия человека на Луне к 2030 году.
