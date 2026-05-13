Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В России испытали самый мощный ракетный комплекс в мире

Россия испытала самый мощный ракетный комплекс в мире / © Министерство обороны Российской Федерации

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России об успешном проведении испытательного пуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

© Министерство обороны Российской Федерации

Испытания комплекса подтвердили как заявленные характеристики ракеты, так и правильность выбранных конструкторских и технологических решений. По словам Каракаева, результаты тестов доказали реализуемость всех предусмотренных параметров системы.

Стратегический комплекс шахтного базирования «Сармат», создаваемый на смену советскому комплексу «Воевода», превосходит предшественника по ряду ключевых показателей. Речь идет прежде всего о большей дальности полета, увеличенном забрасываемом весе, более высокой готовности к запуску и современном комплексе средств преодоления ПРО, способном эффективно обходить как существующие, так и перспективные системы противоракетной обороны.

Президент заявил, что ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что обеспечивает дальность применения свыше 35 тысяч километров. При этом, по его словам, точность комплекса была повышена вдвое, а возможности преодоления систем ПРО значительно расширены.

Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире, подчеркнув, что по совокупной мощности боезаряда он более чем в четыре раза превосходит существующие западные аналоги и не уступает советскому комплексу «Воевода».