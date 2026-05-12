B-21 Raider прошел ключевой этап испытаний в 2,5 раза быстрее плана: 73 дня вместо 180

Компания Northrop Grumman сообщила, что испытательная группа B-21 Raider сумела более чем вдвое сократить сроки одного из важнейших этапов программы перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения.

По данным компании, ускорение программы позволило обеспечить контрактное финансирование на сумму 11,8 миллиарда долларов и одновременно выполнить половину всех запланированных миссий в рамках данного этапа испытаний.

Для крупных военных авиационных программ подобное ускорение — крайне редкое явление. Обычно летные испытания затягиваются из-за необходимости устранять технические проблемы, повторять неудачные тесты или дорабатывать системы. Однако программа B-21, судя по всему, избежала многих подобных задержек.

Тот факт, что испытатели смогли реализовать программу, рассчитанную на полгода, менее чем за три месяца, говорит о стабильной работе самолета во время многочисленных вылетов. Это позволяет выполнять сразу несколько задач за один полет вместо того, чтобы тратить время на устранение непредвиденных неисправностей.

B-21 Raider создается как основной стратегический бомбардировщик нового поколения для прорыва современной противовоздушной обороны. Самолет сможет применять как обычное, так и ядерное вооружение, а также станет воздушным компонентом американской ядерной триады на десятилетия вперед.

По имеющимся данным, Военно-воздушные силы США намерены приобрести не менее 100 таких самолетов. В последнем оборонном бюджете Конгресс США уже одобрил финансирование программы в размере 6,1 миллиарда долларов. Руководство ВВС продолжает относить B-21 к числу важнейших приоритетов Пентагона.