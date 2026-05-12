Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
B-21 Raider прошел ключевой этап испытаний в 2,5 раза быстрее плана: 73 дня вместо 180
Компания Northrop Grumman сообщила, что испытательная группа B-21 Raider сумела более чем вдвое сократить сроки одного из важнейших этапов программы перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения.
По данным компании, ускорение программы позволило обеспечить контрактное финансирование на сумму 11,8 миллиарда долларов и одновременно выполнить половину всех запланированных миссий в рамках данного этапа испытаний.
Для крупных военных авиационных программ подобное ускорение — крайне редкое явление. Обычно летные испытания затягиваются из-за необходимости устранять технические проблемы, повторять неудачные тесты или дорабатывать системы. Однако программа B-21, судя по всему, избежала многих подобных задержек.
Тот факт, что испытатели смогли реализовать программу, рассчитанную на полгода, менее чем за три месяца, говорит о стабильной работе самолета во время многочисленных вылетов. Это позволяет выполнять сразу несколько задач за один полет вместо того, чтобы тратить время на устранение непредвиденных неисправностей.
B-21 Raider создается как основной стратегический бомбардировщик нового поколения для прорыва современной противовоздушной обороны. Самолет сможет применять как обычное, так и ядерное вооружение, а также станет воздушным компонентом американской ядерной триады на десятилетия вперед.
По имеющимся данным, Военно-воздушные силы США намерены приобрести не менее 100 таких самолетов. В последнем оборонном бюджете Конгресс США уже одобрил финансирование программы в размере 6,1 миллиарда долларов. Руководство ВВС продолжает относить B-21 к числу важнейших приоритетов Пентагона.
Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Ученые обнаружили, что за зевотой беременных женщин, зевали и плоды в их утробах. Это ставит под сомнение теорию о строгой автономности моторных реакций человека до рождения и показывает связь физиологии ребенка с состоянием матери. Вывод работы опирается на ультразвуковые наблюдения за 38 пациентками, и пока и сам механизм передачи скрытого сигнала неизвестен.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Октября, 2015
Вернут ли его домой? «Марсианин» в деталях
8 Октября, 2017
Вопросы читателей (ч. 9)
17 Марта, 2016
10 хладнокровных убийц из мира животных
31 Июля, 2015
Самые странные налоги в мире
6 Июля, 2015
10 странных сигналов из космоса
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии