Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самый неудачный аэропорт Европы: история одного провала
Аэропорт Сьюдад-Реаль когда-то задумывался как ворота в быстро развивающийся центральный регион Испании. В итоге он стал одним из самых печально известных инфраструктурных провалов страны.
Открытый в 2008 году, аэропорт закрылся всего через четыре года. Построенный более чем за один миллиард евро, за него впоследствии на аукционе давали всего 10 000 евро — примерно столько стоит трап для посадки пассажиров в самолет. Был ли это чрезмерно амбициозный, плохо реализованный проект — или просто невезение?
В конце 1990-х экономика Испании переживала подъем. После перехода на евро страна получила доступ к низким процентным ставкам, что вызвало волну инфраструктурных инвестиций. Проекты часто реализовывались в формате государственно-частного партнерства, позволяя местным властям развивать крупные инициативы без прямого увеличения государственного долга.
В то же время бюджетные авиакомпании меняли рынок европейских перевозок. Небольшие города по всему континенту начали строить второстепенные аэропорты, надеясь привлечь лоукостеров и туристов. Сьюдад-Реаль — город примерно с 75 000 жителей к югу от Мадрида — тоже решил воспользоваться этим шансом.
Представители местной торгово-промышленной палаты увидели возможность в перегруженности мадридского аэропорта Барахас. Они сделали ставку на то, что он не сможет расшириться достаточно быстро, чтобы справиться с растущим пассажиропотоком. Если построить крупный аэропорт с быстрым железнодорожным сообщением со столицей, можно было бы принять «избыточный» поток пассажиров и стимулировать развитие региона.
Планы с самого начала были амбициозными. Аэропорт должен был получить взлётно-посадочную полосу длиной четыре километра — достаточно длинную для приема Airbus A380, — и терминал площадью 28 000 квадратных метров с пропускной способностью до двух миллионов пассажиров в год, с возможностью расширения до девяти миллионов.
В отличие от типичных лоукост-аэропортов, Сьюдад-Реаль намеревался конкурировать с крупнейшими авиаузлами Испании. Помимо огромной полосы, проект включал полноценную параллельную рулежную дорожку, отдельные маршруты движения самолетов и планы прямого пешеходного перехода к новой станции высокоскоростной железной дороги.
Разработчики рассчитывали, что 80% пассажиров будут прибывать по линии Мадрид—Севилья, с временем в пути до столицы менее часа.
Строительство официально началось в 2002 году, и изначально аэропорт назвали в честь самого известного вымышленного жителя региона — Дон Кихота. Но вскоре все пошло не по плану.
Первоначальную площадку пришлось оставить после экологической экспертизы, выявившей угрозу для охраняемых видов птиц. Второе место выбрали рядом с другой природоохранной зоной, но в 2004 году строительство снова остановили — Европейский союз постановил, что экологические последствия по-прежнему не были должным образом учтены.
Пауза длилась более года. Когда работы возобновились в 2006 году — уже при строгих ограничениях — проект потерял темп, а экономическая ситуация начала ухудшаться.
Открытие перенесли на конец 2008 года. К тому времени разразился мировой финансовый кризис, и спрос на авиаперевозки резко упал. В 2009 году аэропорт обслужил всего 54 000 пассажиров — ничтожно мало для финансовой устойчивости. Сначала там работали лишь две внутренние авиакомпании, и обе недолго. Первый международный рейс — от Ryanair из лондонского Станстеда — появился в 2010 году и продержался всего пять месяцев. К октябрю 2011 года последний пассажирский рейс был выполнен, а в апреле следующего года аэропорт окончательно закрылся.
Даже при более благоприятной экономике проблемы никуда бы не исчезли. Несмотря на расчет на прием A380, в аэропорту не было соответствующей инфраструктуры — например, трехрукавных телетрапов и расширенных зон регистрации. Ни один такой самолет там так и не приземлился.
Главным же недостатком оказалось расположение. Аэропорт находится в 170 километрах от Мадрида. Предполагалось, что высокоскоростная железная дорога решит эту проблему, но отдельную станцию так и не построили. Сегодня мост, который должен был соединять терминал с железной дорогой, упирается в пустое поле.
Незадолго до открытия аэропорт тихо отказался от названия «Дон Кихот» в пользу более нейтрального «Сьюдад-Реаль». Некоторые считают, что литературная отсылка — к мечтателю, оторванному от реальности — оказалась слишком символичной.
К июню 2012 года компания-оператор объявила о банкротстве. На взлетно-посадочной полосе нарисовали желтые кресты, чтобы пилоты случайно не попытались приземлиться.
После нескольких неудачных попыток продажи в 2018 году аэропорт приобрели новые владельцы. Во время пандемии COVID-19 он получил новое назначение — стоянку для выведенных из эксплуатации самолетов.
Вернется ли когда-нибудь регулярное пассажирское сообщение — неизвестно. Пока же этот аэропорт остается впечатляющим памятником амбициям, не подкрепленным реальностью, и наглядным уроком того, что бывает, когда мечта опережает спрос.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет своего максимума в ночь с 5 на 6 мая. Его частицы — осколки самой знаменитой кометы в истории, которая появляется над Землей раз в 76 лет. Ученый Пермского Политеха рассказал, как этот звездопад связан с кометой Галлея, почему у него есть «брат-близнец» и где лучше всего за ним наблюдать.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Ноября, 2016
Топ-5 самых жутких экзопланет
15 Августа, 2015
Циклична ли история человечества?
23 Мая, 2017
Межзвездный роуминг
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии