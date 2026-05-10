Самый неудачный аэропорт Европы: история одного провала

Аэропорт Сьюдад-Реаль когда-то задумывался как ворота в быстро развивающийся центральный регион Испании. В итоге он стал одним из самых печально известных инфраструктурных провалов страны.

Открытый в 2008 году, аэропорт закрылся всего через четыре года. Построенный более чем за один миллиард евро, за него впоследствии на аукционе давали всего 10 000 евро — примерно столько стоит трап для посадки пассажиров в самолет. Был ли это чрезмерно амбициозный, плохо реализованный проект — или просто невезение?

В конце 1990-х экономика Испании переживала подъем. После перехода на евро страна получила доступ к низким процентным ставкам, что вызвало волну инфраструктурных инвестиций. Проекты часто реализовывались в формате государственно-частного партнерства, позволяя местным властям развивать крупные инициативы без прямого увеличения государственного долга.

В то же время бюджетные авиакомпании меняли рынок европейских перевозок. Небольшие города по всему континенту начали строить второстепенные аэропорты, надеясь привлечь лоукостеров и туристов. Сьюдад-Реаль — город примерно с 75 000 жителей к югу от Мадрида — тоже решил воспользоваться этим шансом.

Представители местной торгово-промышленной палаты увидели возможность в перегруженности мадридского аэропорта Барахас. Они сделали ставку на то, что он не сможет расшириться достаточно быстро, чтобы справиться с растущим пассажиропотоком. Если построить крупный аэропорт с быстрым железнодорожным сообщением со столицей, можно было бы принять «избыточный» поток пассажиров и стимулировать развитие региона.

Планы с самого начала были амбициозными. Аэропорт должен был получить взлётно-посадочную полосу длиной четыре километра — достаточно длинную для приема Airbus A380, — и терминал площадью 28 000 квадратных метров с пропускной способностью до двух миллионов пассажиров в год, с возможностью расширения до девяти миллионов.

В отличие от типичных лоукост-аэропортов, Сьюдад-Реаль намеревался конкурировать с крупнейшими авиаузлами Испании. Помимо огромной полосы, проект включал полноценную параллельную рулежную дорожку, отдельные маршруты движения самолетов и планы прямого пешеходного перехода к новой станции высокоскоростной железной дороги.

Разработчики рассчитывали, что 80% пассажиров будут прибывать по линии Мадрид—Севилья, с временем в пути до столицы менее часа.

Строительство официально началось в 2002 году, и изначально аэропорт назвали в честь самого известного вымышленного жителя региона — Дон Кихота. Но вскоре все пошло не по плану.

Первоначальную площадку пришлось оставить после экологической экспертизы, выявившей угрозу для охраняемых видов птиц. Второе место выбрали рядом с другой природоохранной зоной, но в 2004 году строительство снова остановили — Европейский союз постановил, что экологические последствия по-прежнему не были должным образом учтены.

Пауза длилась более года. Когда работы возобновились в 2006 году — уже при строгих ограничениях — проект потерял темп, а экономическая ситуация начала ухудшаться.

Открытие перенесли на конец 2008 года. К тому времени разразился мировой финансовый кризис, и спрос на авиаперевозки резко упал. В 2009 году аэропорт обслужил всего 54 000 пассажиров — ничтожно мало для финансовой устойчивости. Сначала там работали лишь две внутренние авиакомпании, и обе недолго. Первый международный рейс — от Ryanair из лондонского Станстеда — появился в 2010 году и продержался всего пять месяцев. К октябрю 2011 года последний пассажирский рейс был выполнен, а в апреле следующего года аэропорт окончательно закрылся.

Даже при более благоприятной экономике проблемы никуда бы не исчезли. Несмотря на расчет на прием A380, в аэропорту не было соответствующей инфраструктуры — например, трехрукавных телетрапов и расширенных зон регистрации. Ни один такой самолет там так и не приземлился.

Главным же недостатком оказалось расположение. Аэропорт находится в 170 километрах от Мадрида. Предполагалось, что высокоскоростная железная дорога решит эту проблему, но отдельную станцию так и не построили. Сегодня мост, который должен был соединять терминал с железной дорогой, упирается в пустое поле.

Незадолго до открытия аэропорт тихо отказался от названия «Дон Кихот» в пользу более нейтрального «Сьюдад-Реаль». Некоторые считают, что литературная отсылка — к мечтателю, оторванному от реальности — оказалась слишком символичной.

К июню 2012 года компания-оператор объявила о банкротстве. На взлетно-посадочной полосе нарисовали желтые кресты, чтобы пилоты случайно не попытались приземлиться.

После нескольких неудачных попыток продажи в 2018 году аэропорт приобрели новые владельцы. Во время пандемии COVID-19 он получил новое назначение — стоянку для выведенных из эксплуатации самолетов.

Вернется ли когда-нибудь регулярное пассажирское сообщение — неизвестно. Пока же этот аэропорт остается впечатляющим памятником амбициям, не подкрепленным реальностью, и наглядным уроком того, что бывает, когда мечта опережает спрос.