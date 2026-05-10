  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
10 мая, 15:32
Рейтинг: +350
Посты: 994

Самый неудачный аэропорт Европы: история одного провала

Аэропорт Сьюдад-Реаль когда-то задумывался как ворота в быстро развивающийся центральный регион Испании. В итоге он стал одним из самых печально известных инфраструктурных провалов страны.

Сообщество
# авиация
# аэропорты
# Европа
# история
# строительство
Аэропорт Сьюдад-Реаль / © CR Aeropuerto 
Аэропорт Сьюдад-Реаль / © CR Aeropuerto 

Открытый в 2008 году, аэропорт закрылся всего через четыре года. Построенный более чем за один миллиард евро, за него впоследствии на аукционе давали всего 10 000 евро — примерно столько стоит трап для посадки пассажиров в самолет. Был ли это чрезмерно амбициозный, плохо реализованный проект — или просто невезение?

В конце 1990-х экономика Испании переживала подъем. После перехода на евро страна получила доступ к низким процентным ставкам, что вызвало волну инфраструктурных инвестиций. Проекты часто реализовывались в формате государственно-частного партнерства, позволяя местным властям развивать крупные инициативы без прямого увеличения государственного долга.

В то же время бюджетные авиакомпании меняли рынок европейских перевозок. Небольшие города по всему континенту начали строить второстепенные аэропорты, надеясь привлечь лоукостеров и туристов. Сьюдад-Реаль — город примерно с 75 000 жителей к югу от Мадрида — тоже решил воспользоваться этим шансом.

Представители местной торгово-промышленной палаты увидели возможность в перегруженности мадридского аэропорта Барахас. Они сделали ставку на то, что он не сможет расшириться достаточно быстро, чтобы справиться с растущим пассажиропотоком. Если построить крупный аэропорт с быстрым железнодорожным сообщением со столицей, можно было бы принять «избыточный» поток пассажиров и стимулировать развитие региона.

Планы с самого начала были амбициозными. Аэропорт должен был получить взлётно-посадочную полосу длиной четыре километра — достаточно длинную для приема Airbus A380, — и терминал площадью 28 000 квадратных метров с пропускной способностью до двух миллионов пассажиров в год, с возможностью расширения до девяти миллионов.

В отличие от типичных лоукост-аэропортов, Сьюдад-Реаль намеревался конкурировать с крупнейшими авиаузлами Испании. Помимо огромной полосы, проект включал полноценную параллельную рулежную дорожку, отдельные маршруты движения самолетов и планы прямого пешеходного перехода к новой станции высокоскоростной железной дороги.

Разработчики рассчитывали, что 80% пассажиров будут прибывать по линии Мадрид—Севилья, с временем в пути до столицы менее часа.

Строительство официально началось в 2002 году, и изначально аэропорт назвали в честь самого известного вымышленного жителя региона — Дон Кихота. Но вскоре все пошло не по плану.

Первоначальную площадку пришлось оставить после экологической экспертизы, выявившей угрозу для охраняемых видов птиц. Второе место выбрали рядом с другой природоохранной зоной, но в 2004 году строительство снова остановили — Европейский союз постановил, что экологические последствия по-прежнему не были должным образом учтены.

Пауза длилась более года. Когда работы возобновились в 2006 году — уже при строгих ограничениях — проект потерял темп, а экономическая ситуация начала ухудшаться.

Открытие перенесли на конец 2008 года. К тому времени разразился мировой финансовый кризис, и спрос на авиаперевозки резко упал. В 2009 году аэропорт обслужил всего 54 000 пассажиров — ничтожно мало для финансовой устойчивости. Сначала там работали лишь две внутренние авиакомпании, и обе недолго. Первый международный рейс — от Ryanair из лондонского Станстеда — появился в 2010 году и продержался всего пять месяцев. К октябрю 2011 года последний пассажирский рейс был выполнен, а в апреле следующего года аэропорт окончательно закрылся.

Даже при более благоприятной экономике проблемы никуда бы не исчезли. Несмотря на расчет на прием A380, в аэропорту не было соответствующей инфраструктуры — например, трехрукавных телетрапов и расширенных зон регистрации. Ни один такой самолет там так и не приземлился.

Главным же недостатком оказалось расположение. Аэропорт находится в 170 километрах от Мадрида. Предполагалось, что высокоскоростная железная дорога решит эту проблему, но отдельную станцию так и не построили. Сегодня мост, который должен был соединять терминал с железной дорогой, упирается в пустое поле.

Незадолго до открытия аэропорт тихо отказался от названия «Дон Кихот» в пользу более нейтрального «Сьюдад-Реаль». Некоторые считают, что литературная отсылка — к мечтателю, оторванному от реальности — оказалась слишком символичной.

К июню 2012 года компания-оператор объявила о банкротстве. На взлетно-посадочной полосе нарисовали желтые кресты, чтобы пилоты случайно не попытались приземлиться.

После нескольких неудачных попыток продажи в 2018 году аэропорт приобрели новые владельцы. Во время пандемии COVID-19 он получил новое назначение — стоянку для выведенных из эксплуатации самолетов.

Вернется ли когда-нибудь регулярное пассажирское сообщение — неизвестно. Пока же этот аэропорт остается впечатляющим памятником амбициям, не подкрепленным реальностью, и наглядным уроком того, что бывает, когда мечта опережает спрос.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
10 Май
Бесплатно
Стальные птицы Победы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Май
800
Новости биологии: прорывы марта
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Май
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
13 Май
Бесплатно
Излечить неизлечимое
Ельцин Центр
Москва
Лекция
13 Май
Бесплатно
Культурная история электричества в XIX веке. Зрелище, электрофутуризм и новая инфраструктура
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
14 Май
Бесплатно
Экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Май
Бесплатно
Глиобластома: шаг за рамки стандарта
Нейрокампус
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
10 мая, 10:49
Александр Березин

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?

История
# Великая Отечественная война
# Вторая Мировая
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
5 мая, 11:45
ПНИПУ

Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет пика в ночь на 6 мая

Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет своего максимума в ночь с 5 на 6 мая. Его частицы — осколки самой знаменитой кометы в истории, которая появляется над Землей раз в 76 лет. Ученый Пермского Политеха рассказал, как этот звездопад связан с кометой Галлея, почему у него есть «брат-близнец» и где лучше всего за ним наблюдать.

ПНИПУ
# астрономия
# Звездопад
# комета
# Метеорный поток
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

    10 мая, 10:49

  2. Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

    9 мая, 12:15

  3. Рядом с алтарем из неандертальской пещеры нашли отпечаток колена человека

    9 мая, 10:10

  4. В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

    8 мая, 17:12
Выбор редакции

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

10 мая, 10:49

Последние комментарии

Иван Колупаев
30 минут назад
Степан, а что личная роспись Сталина что он не верил для вас не аргумент? Хоть конечно немецкая "маскировка" сработала в основном в головах. Потому

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Oleksii Ostoletskyi
34 минуты назад
Уровень образования и достатка в Африке достаточно сильно влияет на рождаемость. Мало того, что контрацептивы дорого стоят, так с какой стороны и

Инфографика: распределение рождаемости по регионам

Иван Колупаев
41 минута назад
Sam, вы и способ знаете? 😏 Верховный говорил что в итоге Россия всегда побеждает, но не уточнил когда именно. А отсутствие техники связано с угрозами

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Sam Dowson
50 минут назад
Иван, решение проблемы есть. Об этом главнокомандующий вчерась намекал: "скоро СВО закончится, отсутствие техники на параде с этим тесно связано".

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Степан Пряничников
53 минуты назад
Вроде всё шло нормально до очередного ответвления "Сталин не верил". Ну к чему оно тут?

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Николай Цыгикало
1 час назад
«Сегодня компания Маска планирует первый испытательный полет Starship V3 со своей «Звездной базы» Сегодня ничего не будет, планируют пуск 15 мая.

Starship V4: инфографика обновленных характеристик

Sergey Gorovoy
1 час назад
Владимир, первым растворимым кофе в совке был Casice, бразильский - с индейской головой в перьях на банке. индийский "подтянулся" уже во второй

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

Степан Пряничников
1 час назад
Вызывает сомнения два вывода а) что советское командование испугалось вмешательства Британии и Франции. Никаких советских документов в

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Autotrade222
2 часа назад
Кнопка, не хотите размножаться, не размножайтесь. Ваши земли заселят индусы с китайцами.

Инфографика: распределение рождаемости по регионам

Степан Пряничников
2 часа назад
Александр, ну нормальные научные исследования предполагают изучение и принятие во внимание последних и актуальных работ по предмету изучения.

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Иван Колупаев
2 часа назад
Евгений, автору сложно признать проблему дронов ведь на текущий день она не имеет решения и тогда завершение сво могучим ударом опять

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Vlad Parygin
2 часа назад
Не вижу САС на этой пороховой бочке...

Starship V4: инфографика обновленных характеристик

Игорь Иванов
2 часа назад
Да нейросеть всё исковеркала, абсолютно лишние и неуместные детали, но тут претензия вообще не к нейросети а к автору, который просто не

До и после: легендарные кадры первого полета в космос показали в хорошем качестве

Евгений Валиахметов
3 часа назад
Иван, полностью согласен. Хорошо замаскированный неподвижный танк это просто груда металла. Как только танк делает выстрел он тут же себя

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Aitneics Secniv
3 часа назад
Только хотел спросить, а не может ли нейросеть добавить что-то от себя, ведь у каждого своё чувство прекрасного, так сказать. Почитал комменты, всё

До и после: легендарные кадры первого полета в космос показали в хорошем качестве

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, спасибо я так и понял. То есть рецепт успеха за 100 лет для вас так и не поменялся. Замаскированные танковые клинья наносят удары в

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Николай Цыгикало
3 часа назад
«сам корабль Starship, станет длиннее и получит девять двигателей — три атмосферных и шесть вакуумных.» Однако на картинке нарисованы 6 вакуумных и

Starship V4: инфографика обновленных характеристик

Кнопка Вредная
3 часа назад
Autotrade222, нас много за пределами России и все мы русские. Так что перепись это не показатель численности наций. Свою перепись смотри. 🤣

Инфографика: распределение рождаемости по регионам

Александр Березин
4 часа назад
Иван, да нет конечно, маскировка отлично работает и в наше время. Миф о том, что БЛА тут что-то принципиально поменяли популярен из-за того, что

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Иван Колупаев
4 часа назад
Жаль конспировка и маскирация на которую так упирает автор в наше время работает не столь идеально как без малого сотню лет назад. А все из-за

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно