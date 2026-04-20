Солнечная энергетика впервые стала лидером мирового энергоприроста
Рост мирового спроса на энергию в 2025 году замедлился — однако потребление электроэнергии продолжает стремительно расти, а солнечная энергетика достигла важнейшего рубежа. Об этом говорится в новом докладе Международного энергетического агентства (МЭА) — Global Energy Review 2026.
Согласно отчету, общий мировой спрос на энергию в прошлом году увеличился на 1,3%. Это немного ниже среднего уровня за предыдущее десятилетие и заметно меньше, чем в 2024 году. Замедление объясняется более слабым экономическим ростом, мягкой погодой в ряде регионов и повышением энергоэффективности технологий.
Но если сосредоточиться на электроэнергии, картина выглядит совсем иначе.
Мировой спрос на электричество в 2025 году вырос примерно на три процента — более чем вдвое быстрее, чем общий спрос на энергию. Хотя этот рост немного замедлился по сравнению с 2024 годом (в частности, из-за менее экстремальной жары в Индии и странах Юго-Восточной Азии), он все равно превышает долгосрочные средние значения.
Движущие силы этого роста — сразу несколько факторов: расширение электрификации зданий и промышленности, увеличение числа электромобилей и растущий спрос на электроэнергию со стороны дата-центров.
Солнечная энергетика впервые возглавила глобальный рост. В 2025 году именно солнечная энергетика стала крупнейшим источником прироста мирового энергоснабжения. На нее пришлось более 25% общего увеличения — впервые современный возобновляемый источник энергии возглавил рост первичного энергопотребления.
На втором месте оказался природный газ с долей 17%, что отражает его сохраняющуюся роль в производстве электроэнергии.
В целом возобновляемые источники и атомная энергетика вместе обеспечили почти 60% прироста спроса на энергию. Более того, объем выработки электроэнергии из этих источников превысил общий рост потребления электричества — то есть чистая энергия полностью покрыла увеличение спроса.
Солнечная генерация увеличилась примерно на 600 миллионов мегаватт-часов — это крупнейший годовой прирост среди всех технологий производства электроэнергии за всю историю наблюдений. Это, в свою очередь, способствовало снижению выработки электроэнергии на угольных станциях.
Системы накопления энергии на базе батарей стали самым быстрорастущим сегментом: было введено около 110 миллионов мегаватт новых мощностей — больше, чем в любой год добавлялось мощностей на природном газе.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.
Ученые впервые подробно изучили состав самых дальних колец Урана. Выяснилось, что одно из них похоже на ледяное облако пыли, а другое богато органикой. Открытие помогает восстановить историю столкновений спутников и показывает, как именно формируются пылевые системы вокруг планет.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
Что, если развитые цивилизации во Вселенной не исчезают навсегда, а периодически «выключаются», переживая циклы коллапсов и восстановлений? Модель, разработанная авторами нового исследования, показывает, что такая прерывистая жизнь может объяснить космическую тишину — и переосмыслить будущее Земли.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
15 Июля, 2015
5 историй: Полеты животных в космос
4 Декабря, 2014
5 самых красивых явлений природы
13 Июля, 2016
Как это работает: космические ракеты
10 Июня, 2015
Необычные музыкальные инструменты
21 Февраля, 2018
Догнать «ракетного короля»: топ конкурентов Маска
