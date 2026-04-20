Солнечная энергетика впервые стала лидером мирового энергоприроста

Рост мирового спроса на энергию в 2025 году замедлился — однако потребление электроэнергии продолжает стремительно расти, а солнечная энергетика достигла важнейшего рубежа. Об этом говорится в новом докладе Международного энергетического агентства (МЭА) — Global Energy Review 2026.

Согласно отчету, общий мировой спрос на энергию в прошлом году увеличился на 1,3%. Это немного ниже среднего уровня за предыдущее десятилетие и заметно меньше, чем в 2024 году. Замедление объясняется более слабым экономическим ростом, мягкой погодой в ряде регионов и повышением энергоэффективности технологий.

Но если сосредоточиться на электроэнергии, картина выглядит совсем иначе.

Мировой спрос на электричество в 2025 году вырос примерно на три процента — более чем вдвое быстрее, чем общий спрос на энергию. Хотя этот рост немного замедлился по сравнению с 2024 годом (в частности, из-за менее экстремальной жары в Индии и странах Юго-Восточной Азии), он все равно превышает долгосрочные средние значения.

Движущие силы этого роста — сразу несколько факторов: расширение электрификации зданий и промышленности, увеличение числа электромобилей и растущий спрос на электроэнергию со стороны дата-центров.

Солнечная энергетика впервые возглавила глобальный рост. В 2025 году именно солнечная энергетика стала крупнейшим источником прироста мирового энергоснабжения. На нее пришлось более 25% общего увеличения — впервые современный возобновляемый источник энергии возглавил рост первичного энергопотребления.

На втором месте оказался природный газ с долей 17%, что отражает его сохраняющуюся роль в производстве электроэнергии.

В целом возобновляемые источники и атомная энергетика вместе обеспечили почти 60% прироста спроса на энергию. Более того, объем выработки электроэнергии из этих источников превысил общий рост потребления электричества — то есть чистая энергия полностью покрыла увеличение спроса.

Солнечная генерация увеличилась примерно на 600 миллионов мегаватт-часов — это крупнейший годовой прирост среди всех технологий производства электроэнергии за всю историю наблюдений. Это, в свою очередь, способствовало снижению выработки электроэнергии на угольных станциях.

Системы накопления энергии на базе батарей стали самым быстрорастущим сегментом: было введено около 110 миллионов мегаватт новых мощностей — больше, чем в любой год добавлялось мощностей на природном газе.