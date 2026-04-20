Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый в мире коммерческий вертипорт открылся в Дубае: эпоха аэротакси уже на пороге
В Дубае появился первый в мире коммерческий вертипорт, предназначенный для аэротакси. Его построили на территории Международного аэропорта Дубая, и объект уже полностью готов к приему электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL).
Ожидается, что он станет важнейшим элементом новой городской транспортной сети. Четырехуровневый комплекс площадью около 3100 квадратных метров рассчитан на обслуживание до 170 тысяч пассажиров и оборудован двумя посадочными площадками.
За развитие и управление инфраструктурой отвечает Skyports Infrastructure, а сами перевозки будет выполнять американская компания Joby Aviation, получившая эксклюзивные права на работу в Дубае сроком на шесть лет. Вертипорт оснащен системой быстрой зарядки GEACS, созданной Joby, и может одновременно принимать не только аэротакси, но и традиционные вертолеты — в рамках согласованной с авиационными властями гибридной модели эксплуатации.
Компания Joby уже провела пилотируемые испытания в регионе и продолжает процесс сертификации своей техники. При этом развитие инфраструктуры не ограничивается аэропортом: новые площадки планируют открыть в районах Dubai Marina, возле Dubai Mall и на Palm Jumeirah, формируя полноценную сеть для воздушных перевозок внутри города.
Запуск коммерческих рейсов намечен на конец 2026 года. Если проект реализуют в срок, Дубай станет первым мегаполисом с регулярным использованием аэротакси в городской среде. Наследный принц эмирата уже назвал эту инициативу важным шагом в развитии транспорта будущего.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии