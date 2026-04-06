Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ракета Atlas V вывела на орбиту самый тяжелый груз в своей истории

В субботу, 4 апреля 2026 года, ракета-носитель Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) установила новый рекорд, отправив в космос самый тяжелый полезный груз за все время своей эксплуатации.

Пуск ракеты Atlas V 4 апреля 2026 года / © ULA

Старт состоялся с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Ракета вывела на орбиту 29 спутников широкополосной сети Amazon Leo. Общая масса аппаратов составила около 18 тонн.

По данным ULA, все спутники были успешно выведены на расчетную орбиту.

Группировка Amazon Leo, ранее известная как Project Kuiper, в будущем должна насчитывать порядка 3 200 аппаратов на низкой околоземной орбите. Это ответ Amazon на систему Starlink компании SpaceX, которая уже обеспечивает интернет-покрытие с помощью более чем 10 000 спутников — и продолжает расти.

Пока проект Amazon находится на ранней стадии развития: на сегодняшний день на орбиту выведено лишь 241 спутник в рамках девяти запусков (без учета миссии 2023 года с двумя прототипами).

Для Atlas V это уже пятая миссия в рамках развертывания этой группировки. Три запуска выполнила ракета Falcon 9 компании SpaceX, еще один — тяжелый носитель Ariane 6 от Arianespace.

Миссия, получившая обозначение LA-05, стала первой, в которой Atlas V вывела сразу 29 спутников Amazon Leo — в предыдущих запусках их было по 27.

Увеличение полезной нагрузки стало возможным благодаря совместной инженерной работе специалистов Amazon и ULA, а также применению новой, более эффективной версии двигателя RL10C, установленного на разгонном блоке Centaur.

Как отметили представители Amazon, сам двигатель уже использовался ранее, однако миссия LA-05 стала первой, где были завершены все необходимые инженерные и сертификационные процедуры для его применения с увеличенной нагрузкой.

И этот шаг оказался значительным: запуск с 29 спутниками стал рекордным — это самый тяжелый груз, когда-либо отправленный в космос ракетой Atlas V.