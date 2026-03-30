Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Представлен самый быстрый частный подводный аппарат в мире

Нидерландские инженеры создали уникальный мини-подводный аппарат, который уже называют «подводным суперкаром». Компания U-Boat Worx представила модель Super Sub — по заявлениям разработчиков, это самый быстрый частный подводный аппарат в мире.

Художественное изображение Super Sub / © Uboat Worx

Субмарина способна развивать скорость до 18,5 километров в час, что значительно превышает показатели большинства аналогов.

Super Sub рассчитан на трех человек — пилота и двух пассажиров — и может погружаться на глубину до 300 метров. Хотя это не экстремальные глубины для океана, именно в верхних слоях (до примерно 200 метров) сосредоточена основная часть морской жизни, что делает аппарат идеальным для наблюдений и туризма.

Разработка позиционируется как роскошное средство для подводных путешествий — своего рода «игрушка» для состоятельных владельцев или инструмент для элитного дайв-туризма.

Главное преимущество аппарата — не только скорость, но и маневренность. Благодаря продвинутой гидродинамике и системе управления, субмарина может: быстро набирать и менять глубину, выполнять крутые маневры, двигаться под углом, «ныряя» и «всплывая».

Ключевую роль играет система управления SHARC, которая синхронизирует работу двигателей и гидрокрыльев, обеспечивая точность и плавность движения.

Кабина выполнена в виде прозрачной акриловой сферы, обеспечивающей почти полный круговой обзор — это создает эффект полного погружения в подводный мир.

Аппарат оснащен целым набором систем безопасности: автономная система жизнеобеспечения (до 96 часов), аварийный буй, сонар для сканирования рельефа и система ограничения глубины (не позволяет опуститься ниже безопасного уровня).

В отличие от традиционных субмарин, которые просто «толкаются» вперед винтами, Super Sub фактически «летает» под водой. Это достигается за счет гидрокрыльев и оптимизированной формы корпуса, создающих подъемную силу — аналогично крыльям самолета. В результате: движение становится более плавным, повышается скорость и улучшается управляемость.

Для сравнения: большинство малых субмарин развивают всего около пять–семь километров в час, а исследовательские аппараты до пяти километров в час.

Сейчас Super Sub проходит морские испытания, а компания готовится передать первый экземпляр заказчику. Если проект окажется успешным, такие аппараты могут открыть новую нишу — подводный люкс-туризм, где скорость, комфорт и эффект «подводного полёта» станут главными преимуществами.