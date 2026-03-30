Представлен самый быстрый частный подводный аппарат в мире
Нидерландские инженеры создали уникальный мини-подводный аппарат, который уже называют «подводным суперкаром». Компания U-Boat Worx представила модель Super Sub — по заявлениям разработчиков, это самый быстрый частный подводный аппарат в мире.
Субмарина способна развивать скорость до 18,5 километров в час, что значительно превышает показатели большинства аналогов.
Super Sub рассчитан на трех человек — пилота и двух пассажиров — и может погружаться на глубину до 300 метров. Хотя это не экстремальные глубины для океана, именно в верхних слоях (до примерно 200 метров) сосредоточена основная часть морской жизни, что делает аппарат идеальным для наблюдений и туризма.
Разработка позиционируется как роскошное средство для подводных путешествий — своего рода «игрушка» для состоятельных владельцев или инструмент для элитного дайв-туризма.
Главное преимущество аппарата — не только скорость, но и маневренность. Благодаря продвинутой гидродинамике и системе управления, субмарина может: быстро набирать и менять глубину, выполнять крутые маневры, двигаться под углом, «ныряя» и «всплывая».
Ключевую роль играет система управления SHARC, которая синхронизирует работу двигателей и гидрокрыльев, обеспечивая точность и плавность движения.
Кабина выполнена в виде прозрачной акриловой сферы, обеспечивающей почти полный круговой обзор — это создает эффект полного погружения в подводный мир.
Аппарат оснащен целым набором систем безопасности: автономная система жизнеобеспечения (до 96 часов), аварийный буй, сонар для сканирования рельефа и система ограничения глубины (не позволяет опуститься ниже безопасного уровня).
В отличие от традиционных субмарин, которые просто «толкаются» вперед винтами, Super Sub фактически «летает» под водой. Это достигается за счет гидрокрыльев и оптимизированной формы корпуса, создающих подъемную силу — аналогично крыльям самолета. В результате: движение становится более плавным, повышается скорость и улучшается управляемость.
Для сравнения: большинство малых субмарин развивают всего около пять–семь километров в час, а исследовательские аппараты до пяти километров в час.
Сейчас Super Sub проходит морские испытания, а компания готовится передать первый экземпляр заказчику. Если проект окажется успешным, такие аппараты могут открыть новую нишу — подводный люкс-туризм, где скорость, комфорт и эффект «подводного полёта» станут главными преимуществами.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.
Хотя астрономы научились находить кометы у других звезд, возникли трудности: несмотря на все более точные методы наблюдения, таких объектов подозрительно мало. Это важно, поскольку экзокометы — ключ к пониманию формирования планет: их изучение позволяет узнать, как в молодые миры попадают вода и органические вещества, а также как эволюционируют планетные системы.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом
Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
23 Декабря, 2016
Продать себя задорого. Не пытайтесь повторить!
10 Июня, 2015
Необычные музыкальные инструменты
20 Июня, 2016
Как стать пилотом
8 Сентября, 2016
Как это работает: камеры фиксации нарушений ПДД
