Инфографика: поддержка войн в США упала до исторического минимума

В начале Второй мировой войны 97% американцев поддерживали военные действия. В 2026 году лишь 41% одобряют конфликт с Ираном — это самый низкий показатель за всю историю участия США в военных интервенциях.

Инфографика: поддержка войн в США упала до исторического минимума / © Visual Capitalist

Данная инфографика сравнивает первоначальный уровень общественной поддержки крупнейших военных конфликтов США с 1941 года на основе данных опросов, опубликованных The New York Times. Она наглядно показывает, как менялось отношение общества к войнам: от почти единодушной поддержки в эпоху глобальных конфликтов до значительно более расколотого мнения сегодня. В целом, за последние 85 лет поддержка военных интервенций в США неуклонно снижалась.

В 1940–1950-х годах войны США пользовались поддержкой большинства населения. Так, в начале Корейской войны ее одобряли 76% американцев, а во время Второй мировой — 97%.

Однако в последующие десятилетия уровень доверия к военному вмешательству заметно снизился, особенно после войн в Ираке и Афганистане. Данные о первоначальной поддержке Вьетнамской войны отсутствуют, что не позволяет провести прямое сравнение.

В 2011 году операция в Ливии получила лишь 47% поддержки, а конфликт с Ираном в 2026 году — всего 41%. Это свидетельствует о растущем нежелании американцев поддерживать новые войны.

В случае Ирана уровень одобрения снижен по ряду стратегических и внутренних причин.

Во-первых, цели войны остаются неясными: перед началом конфликта Иран не воспринимался как непосредственная угроза для американского общества. Во-вторых, неопределенность относительно того, как и когда завершится война, затрудняет оценку ее возможного успеха. Кроме того, для большинства американцев ключевыми остаются внутренние проблемы — доступность жизни и стоимость повседневных расходов, а не вопросы внешней политики.

Несмотря на долгосрочный спад, отдельные события все еще могут вызывать резкий рост поддержки военных действий.

Самый яркий пример — война в Афганистане, начавшаяся после терактов 11 сентября. Первоначальный уровень одобрения достигал 92%, отражая момент национального единства и острой необходимости ответа. Однако к 2021 году уже 47% американцев считали самую продолжительную войну в истории США ошибкой.

Похожая динамика наблюдалась и в случае Иракской войны 2003 года: она стартовала с поддержкой в 76%, но по мере затягивания конфликта общественное мнение значительно изменилось.

Эти примеры показывают, что контекст имеет решающее значение — особенно когда общество ощущает прямую угрозу. Однако даже такие всплески поддержки со временем становятся менее устойчивыми: сегодня общественное одобрение войн снижается быстрее, чем когда-либо прежде.