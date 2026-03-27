Китайский стартап впервые испытал гибкий манипулятор для дозаправки на орбите

Китайская космическая компания успешно продемонстрировала работу гибкого роботизированного манипулятора в космосе, что стало важной вехой для коммерческой космической отрасли страны и шагом вперед в развитии технологий орбитальной дозаправки, призванных продлить срок службы космических аппаратов.

Аппарат Yuxing-3 06 выполнил серию сложных операций на орбите с использованием гибкого манипулятора / © CMG

Манипулятор был разработан командой под руководством специалистов из Международной высшей школы в Шэньчжэне при университете Цинхуа. Он представляет собой гибкую непрерывную полую «руку» с тросовой системой привода, расположенной в задней части. Устройство смогло выполнить высокоточное стыковочное соединение с топливными портами на высоте в сотни километров над Землей.

В отличие от жестких роботизированных манипуляторов, эта конструкция напоминает подвижный хобот слона: она способна изгибаться, скручиваться и сворачиваться, приспосабливаясь к сложным и ограниченным пространствам.

По словам представителей космической компании из Сучжоу (провинция Цзянсу), испытание стало значительным продвижением в области орбитального обслуживания.

Руководитель исследовательской группы Ван Сюэцянь отметил: когда автомобиль ломается, его можно отвезти в сервисный центр — но что делать, если неисправность возникает у космического аппарата? По его словам, космические роботы способны выполнять внекорабельные операции, а также заниматься дозаправкой, ремонтом спутников и даже очисткой орбиты от космического мусора.

Новый спутник Yuxing-3 06, выведенный на орбиту 16 марта 2026 года с помощью ракеты Kuaizhou-11 со стартовой площадки Центра запуска спутников Цзюцюань, уже выполнил серию сложных операций. Среди них: автономная программируемая имитация дозаправки, моделирование дозаправки под управлением с Земли, а также дозаправка с визуальным наведением и сервоприводным управлением. О результатах испытаний сообщила компания-разработчик Sustain Space. Эти достижения продемонстрировали, что будущее космической инфраструктуры все больше связано не только с запуском новых аппаратов, но и с обслуживанием уже существующих — прямо на орбите.