В Китае робот дал ребенку пощечину

В Китайской провинции Шанси гуманоидный робот ударил ребенка. Это произошло на публичном мероприятии, где робот демонстрировал танцевальные навыки.

В Китае танцующий робот ударил ребенка / © JamPress

На демонстрационном шоу, посвященном возможностям роботов, гуманоид ударил мальчика по лицу. Получил ли ребенок серьезную травму, не уточняется.

Как видно на видео, робот кружился в танце, а потом приблизился к толпе. Мальчик попытался увернуться от удара, но безуспешно. После того, как гуманоид нанес удар, его оттащил работник.

Вероятно, речь идет о гуманоидной модели G1 китайской технологической компании Unitree Robotics. Робот предназначен для исследований, образования и коммерческого применения.

Его стартовая цена — 13 500 долларов. Он оборудован современными сенсорами и 23 подвижными соединениями. Это позволяет роботу обходить препятствия, танцевать и взаимодействовать с предметами.