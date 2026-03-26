Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 марта, 18:10
Рейтинг: +161
Посты: 595

В Китае робот дал ребенку пощечину

В Китайской провинции Шанси гуманоидный робот ударил ребенка. Это произошло на публичном мероприятии, где робот демонстрировал танцевальные навыки.

# Китай
# робот
# технологии
В Китае танцующий робот ударил ребенка / © JamPress
На демонстрационном шоу, посвященном возможностям роботов, гуманоид ударил мальчика по лицу. Получил ли ребенок серьезную травму, не уточняется. 

Как видно на видео, робот кружился в танце, а потом приблизился к толпе. Мальчик попытался увернуться от удара, но безуспешно. После того, как гуманоид нанес удар, его оттащил работник.

Вероятно, речь идет о гуманоидной модели G1 китайской технологической компании Unitree Robotics. Робот предназначен для исследований, образования и коммерческого применения.

Его стартовая цена — 13 500 долларов. Он оборудован современными сенсорами и 23 подвижными соединениями. Это позволяет роботу обходить препятствия, танцевать и взаимодействовать с предметами.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Мар
Бесплатно
Климатические изменения в Арктике
Русское географическое общество
Москва
Лекция
27 Мар
850
Бабочки на снегу
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Мар
Бесплатно
По ту сторону гермошлема: секреты космического костюма
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Химия цвета. Спектральные тайны
СПбГУ
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.

НИУ ВШЭ
# аутизм
# РАС
# расстройства аутического спектра
# эмоции
26 марта, 14:56
Илья Гриднев

Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет

Новое исследование о последней экспедиции к затонувшей атомной субмарине подтвердило локальную утечку радиации после 30 лет регулярного мониторинга. В 2019 году роботизированный аппарат опустился на дно и напрямую зафиксировал выбросы опасных изотопов из разрушенного реактора. Радиоактивные элементы неизбежно продолжили попадать во внешнюю среду, хотя их малое количество моментально разбавлялось.

Биология
# атомная подлодка
# Комсомолец
# радиация
# субмарина
25 марта, 14:37
Татьяна Зайцева

Зоологи объяснили любовь летучих мышей к ветряным турбинам

Возвышающиеся среди равнины ветряки, по-видимому, кажутся самцам летучих мышей подходящим элементом ландшафта, чтобы петь там брачные песни и привлекать самок. Такое поведение — причина гибели летучих мышей в зоне ветрогенераторов, пришли к выводу авторы нового исследования.

Биология
# ветропарк
# гибель животных
# животные
# летучие мыши
# рукокрылые
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
23 марта, 15:59
Татьяна Зайцева

На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.

Археология
# военная история
# вооружение
# история
# оборонительные сооружения
# Помпеи
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние комментарии

Vlad Ok
22 минуты назад
Егор, терминаторы вряд ли станут обращать внимания на какие то надписи - цели у них поставлены, так что вот )))

Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Igor Игорь
26 минут назад
Авторы статьи подвели итог работы заявлением о дальнейшем разрушении реактора. Металлические сплавы продолжат разлагаться в соленой воде,

Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет

Колян Седой
30 минут назад
Виталий, я вылетаю 🙂

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Igor Игорь
30 минут назад
Интересно, а норвежские "экологи" не хотят в район Фукусимы сплавать?

Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет

Alexey Vinogradov
39 минут назад
>> Изображение с гидролокатора бокового обзора и еще раз – это не изображение ГБО, это многолучевой эхолот. 3D батиметрия, раскрашенная по

Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет

The Only
44 минуты назад
Евгений, на Марсе экстремальные перепады температуры, вплоть до -120/130 градусов. Титан становится хрупким при таких температурах, в отличие от

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Иван Колупаев
44 минуты назад
Раскрашено. То-то я смотрю там небо слишком голубое для 400 км на которых болтается МКС

Спутник сделал впечатляющий снимок МКС во время выхода астронавтов в открытый космос

Константин Зорькин
49 минут назад
На гифке изменения были бы очевидны, а так они незаметны.

«Хаббл» сделал новое фото Крабовидной туманности впервые за 25 лет

Константин Зорькин
52 минуты назад
Николай, но мы прочитали.

Спутник сделал впечатляющий снимок МКС во время выхода астронавтов в открытый космос

Galina Petlitskaya
1 час назад
Alnuwr, Сингапур светская страна, да и Индонезия такая себе мусульманская, практически нечего общего с мусульманскими странами у нее нет...

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Евгений Фролов
1 час назад
Слабаки ,на титан что не нашлось пару тысяч долларов ,если колеса такие тонкие то что говорить про корпус,там песчаные бури бывают песок острый,он

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Johny Doe
1 час назад
Не совсем понятно: 1) там торпеды со спецбч или ракеты (это же не ракетоносец) 2) в тексте говорится про новую экспедицию, но дат позднее 2019 года нет.

Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет

Кирилл Забалуев
2 часа назад
Бончус, есть, но принимают только наличные, а перевести нельзя

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Sam Dowson
2 часа назад
"закончилась его смертью от пули в голову (или горло, источники дают разные данные)" - ещё одни данные - в грудь, ибо там и нашли пулю в скелете, как

Археологи заявили, что нашли скелет д’Артаньяна

id1107056453
2 часа назад
Это хорошо. Учимся делать ракеты И будим учится!

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

Николай Жильцов
2 часа назад
Так и не понял причём здесь выход астронавтов в космос. Если бы они не выходили в космос в это время ничего бы не поменялось, т.к. фото всё равно было

Спутник сделал впечатляющий снимок МКС во время выхода астронавтов в открытый космос

Иван Морозов
2 часа назад
Весь мир смеётся что она круглая.

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

Alexey Vinogradov
2 часа назад
>> Гидролокационное изображение «Комсомольца» это съемка многолучевым эхолотом, а вовсе не гидролокатором

Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет

Sam Dowson
2 часа назад
Радиация это не страшно, говорят они... Надо только немного подождать. Само рассосется.

Затонувшая советская подлодка «Комсомолец» продолжила выбрасывать радионуклиды в океан спустя 30 лет

Дмитрий Захаров
2 часа назад
Поздравляю!

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

