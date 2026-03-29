Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На юго-западе Китая фермер обнаружил бронзовый барабан возрастом около 2000 лет. Артефакт раскрыл детали духовной жизни и мастерства древних цивилизаций.
В уезде Вэйсинь городского округа Чжаотун провинции Юньнань фермер Ван Дэцян вспахивал сельскохозяйственные угодья и заметил под землей твердый предмет. Осторожно откопав его, мужчина сообщил о находке местным властям, а потом передал ее в Отдел охраны культурных ценностей уезда Вэйсин.
Вскоре эксперты из Института культурных реликвий и археологии провинции Юньнань оценили историческую значимость артефакта. Возраст находки составил примерно 2000 лет, она относится к эпохе Восточной Хань (25–220 годы нашей эры).
Барабан, полностью отлитый из бронзы, сохранился в относительно хорошем состоянии. Он обладает формой и деталями, которые характерны для церемониальных бронзовых барабанов того периода. Диаметр мембраны составляет примерно 58,5 сантиметра, диаметр корпуса — 65 сантиметров, высота — 29 сантиметров. Общий вес барабана — примерно 15 килограммов.
Центр мембраны украшен изображением солнца с 12 лучами. Этот символ часто встречается на древних бронзовых барабанах в южном Китае и соседних регионах. Одна из наиболее ярких особенностей барабана — четыре объемные лягушки, расположенные по краю мембраны. Длина каждой лягушки — примерно семь сантиметров. Во многих древних культурах на юго-западе Китая лягушка символизировала плодородие, процветание и изобилие. Это указывает на символическое значение барабана.
Вокруг талии барабана симметрично расположены две пары плоских ремнеобразных ручек, длина которых составляет примерно 17 сантиметров, ширина — пять сантиметров. Они украшены узорами, имитирующими веревку, а также небольшими квадратными отверстиями. Это показывает высокий уровень декоративной обработки металла в то время.
Археологи изучили место находки. Они обнаружили могильную яму, в которой когда-то захоронили барабан. Она точно повторяла форму барабана, а на дне сохранились отпечатки от лягушек, украшавших мембрану. Эти следы показали, что барабан закопали вверх дном.
По мнению исследователей, артефакт намеренно оставили в таком положении. Это, вероятно, имело ритуальное значение. Размещение барабана вверх дном могло символизировать церемониальный акт, в котором молитвы, благословения или дары метафорически «вливались» в землю.
По словам директора Отдела охраны культурных ценностей уезда Вэйсин Чжана Цию, барабан выполнял гораздо более важную роль, чем просто музыкальный инструмент. Для людей того времени он служил священным сосудом, который помогал установить связь между Небом и Землей. Также артефакт символизировал социальную власть и ритуальное влияние.
Этот барабан обнаружили всего в 25 метрах от другого бронзового барабана, который раскопали в этой же местности в 1980 году. Однако многолетние сельскохозяйственные работы и строительство дорог уничтожили большую часть археологических следов ранней находки.
Хотя барабаны лежали недалеко друг от друга, по мнению археологов, каждый из них был самостоятельным ритуальным объектом, а не частью единого комплекса. Во время раскопок на обоих участках исследователи не нашли дополнительных артефактов или сопутствующих предметов.
Бронзовый барабан сейчас находится под наблюдением Отдела охраны культурных ценностей уезда Вэйсин. Специалисты займутся консервацией артефакта, а исследователи продолжат изучать его. Ученые надеются, что в будущем барабан станет частью музейной экспозиции, и люди смогут оценить его как выдающийся памятник древней китайской цивилизации.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Июня, 2022
Знаете ли вы…
18 Апреля, 2016
Зеркало души
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии