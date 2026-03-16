Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 марта, 19:16
Рейтинг: +157
Посты: 571

Сколько времени жители разных стран проводят за экранами гаджетов

Цифровые привычки различаются в разных уголках мира. На инфографике показано, жители каких стран тратят больше всего времени на просмотр экранов.

# Гаджеты
# Инфографики
# технологии
Сколько времени жители разных стран проводят за экранами / © Chinaza Nsofor, Data Explained
Сколько времени жители разных стран проводят за экранами / © Chinaza Nsofor, Data Explained

Люди проводят много времени за экранами смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров. В среднем на это уходит 6 часов 40 минут в день. 

По данным исследования Ooma, на вершине рейтинга оказалась Южно-Африканская Республика, которая опередила многие страны, традиционно считающиеся более цифровыми. Жители ЮАР в среднем проводят за экранами более девяти часов, что значительно превышает средний мировой показатель.  

Также более девяти часов тратят на использование устройств жители Бразилии. Кроме того, наверху рейтинга оказались Филиппины, Колумбия и Аргентина.

Жители России проводят за экраном значительно больше времени, чем в среднем по миру. Так, средний россиянин тратит на гаджеты 8 часов 21 минуту.

Внизу рейтинга среди исследуемых стран оказалась Япония, которая считается одной из наиболее технологически развитых стран. Японцы проводят за экранами менее четырех часов. Также мало времени тратят на просмотр экранов жители Дании и Южной Кореи.

Исследователи также выяснили, что молодые люди проводят за экранами больше времени, чем представители старших поколений.

Последние комментарии

Роман Вопичка
3 минуты назад
Чушь какая-то написана. В России на долю гидроэлектростанций приходится 17-18% производимой элекстроэнергии. А не 0,2%

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Кирилл Щербинин
14 минут назад
Текст явно написан ИИ - читать больно...

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

mooyuking qiu
2 часа назад
Башня Jeddah Tower близка к 90 этажам, превзойдет километр высоты.epstein clicker

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Вадим Черданцев
2 часа назад
Алехандро, Я не систематизировал и не публиковал. Ищу ответы на гадости и приходится читать переведённые американские же расследования. Я очень

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Вадим Черданцев
2 часа назад
Fu, Фу! Место! Сидеть! Пиши на своём языке на том каком лаешь. Мы тут на своём языке общаемся. Или за 30 лет не выучила? Или твой тырнет такая помойка

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Alexsey Kartoshkin
3 часа назад
Aleksei, Беларусь а не Белоруссия

Карта: где сегодня по Европе снова бродят зубры в дикой природе

Alexsey Kartoshkin
3 часа назад
Андрей, Белавежская пуща разделяет границу Беларуси и Польши

Карта: где сегодня по Европе снова бродят зубры в дикой природе

Ринат Манжуков
3 часа назад
Большая страна. От Азербайджана до самого юго востока на побережье Индийского океана на машине три с половиной дня ехали. Дороги отличные, бензин

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Иван Колупаев
3 часа назад
Егор, да они даже не особо и скрывают. Впрочем прятать ракету в контейнер научились не только в Китае и России. Иранцы пусковые в на обычных

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Егор Борисов
3 часа назад
Kostya, это как в старых советских анекдотах - комбайны включены в состав сил ПВО, тк превращаются на ходу в зенитные комплексы, а паровоз при

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Konstantin Skorik
4 часа назад
Анатолий, ты про индусов или про турков?

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Autotrade222
4 часа назад
Знатно подгорает у всех. Идите работать диванные эксперты.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Evgeny Feoktistov
5 часов назад
Иран на фоне Европы напомнил своими очертаниями слегка гипертрофированную Речь Посполитую)

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Hh Ostrov
5 часов назад
Автор приводит в качестве примера способность ИИ "создавать внутреннее представление" о цветах ( при описании разного цвета)... А как это

Откуда ИИ знает то, что никто ему не говорил

Иван Колупаев
5 часов назад
Sam, так муслимы (AJ Lab) рисовали какой с них спрос 😁 У них там в Катаре свои понятия.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Роман Устюгов
5 часов назад
Igor, как скорпион

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Константин Деньдобренко...
5 часов назад
Пока это только костыли для электронных сетей. Наверное, чтобы продемострировать (финансовым покровителям и эффективным потрошителям бюджета),

Сколтех запустил фотонный «мозг» — первый российский чип с полосой 22 гигагерца

Andrey Klim
7 часов назад
Perejra, а где армия Украины? В могиле! Видишь все так могут восклицать фуфел.

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

wook ji
7 часов назад
Recently discovered Poly Track Unblocked and honestly, it’s super fun for such a simple game. It loads quickly, plays fast, and looks neat in the browser. https://polytrackunblocked.net/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

wook ji
7 часов назад
Recently discovered Poly Track Unblocked and honestly, it’s super fun for such a simple game. It loads quickly, plays fast, and looks neat in the browser.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

