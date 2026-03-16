Сколько времени жители разных стран проводят за экранами гаджетов

Цифровые привычки различаются в разных уголках мира. На инфографике показано, жители каких стран тратят больше всего времени на просмотр экранов.

Сколько времени жители разных стран проводят за экранами / © Chinaza Nsofor, Data Explained

Люди проводят много времени за экранами смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров. В среднем на это уходит 6 часов 40 минут в день.

По данным исследования Ooma, на вершине рейтинга оказалась Южно-Африканская Республика, которая опередила многие страны, традиционно считающиеся более цифровыми. Жители ЮАР в среднем проводят за экранами более девяти часов, что значительно превышает средний мировой показатель.

Также более девяти часов тратят на использование устройств жители Бразилии. Кроме того, наверху рейтинга оказались Филиппины, Колумбия и Аргентина.

Жители России проводят за экраном значительно больше времени, чем в среднем по миру. Так, средний россиянин тратит на гаджеты 8 часов 21 минуту.

Внизу рейтинга среди исследуемых стран оказалась Япония, которая считается одной из наиболее технологически развитых стран. Японцы проводят за экранами менее четырех часов. Также мало времени тратят на просмотр экранов жители Дании и Южной Кореи.

Исследователи также выяснили, что молодые люди проводят за экранами больше времени, чем представители старших поколений.