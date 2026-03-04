Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Чип с живыми нейронами научился играть в Doom за неделю

Австралийская компания Cortical Labs научила человеческие нейроны, выращенные в лаборатории, играть в культовый шутер Doom. В перспективе такие чипы можно будет использовать, например, для управления роботизированными руками.

Чип с живыми нейронами научился играть в Doom за неделю / © Cortical Labs

Исследователи работали с чипом, состоящим из примерно 200 тысяч живых нейронов, выращенных поверх массива микроэлектродов. Эти электроды могут передавать и считывать сигналы, что позволяет клеткам взаимодействовать с цифровой средой.

Cortical Labs уже обучала чипы игре в Pong, но тогда на это ушли годы кропотливой работы. В этот раз исследователи создали интерфейс на языке Python. Независимый разработчик Шон Коул подключил систему к Doom. Он смог научить нейроны игре за одну неделю.

Искусственно выращенные нейроны пока играют значительно хуже опытных игроков-людей. Однако, по словам разработчика, они обучаются быстрее традиционных систем на кремниевых чипах. Также команда использовала в этом случае примерно в четыре раза меньше нейронов, чем в эксперименте с Pong. Это показало рост эффективности интерфейса и методов обучения.

Эксперты отмечают, что такой чип некорректно сравнивать с человеческим мозгом. Хотя он живой, исследователи используют его именно как материал. Однако эти чипы обладают особыми свойствами обработки информации, которые трудно реализовать на обычных микропроцессорах.

Сейчас разработчики не до конца понимают, как именно нейроны «узнают», что от них ожидают, или как они «видят» экран. Однако биологическая система показала не только способность играть в Doom. Она также продемонстрировала, что может принимать решения в реальном времени и реагировать в ситуации неопределенности.