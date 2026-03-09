Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Список стран, подвергшихся бомбардировкам США с 1945 года

С 1945 года более 20 стран в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и Латинской Америке были атакованы американской авиацией.

Список стран, подвергшихся бомбардировкам США с 1945 года / © World Visualized

В 1945 году, во время Второй мировой войны, США провели масштабные бомбардировки Японии и Германии, включая атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

Во время Корейской войны (1950–1953 гг.) войска под руководством США осуществляли непрерывные воздушные операции над Северной Кореей. В Юго-Восточной Азии американские самолеты бомбили Вьетнам, Лаос и Камбоджу с середины 1960-х до начала 1970-х годов. По данным правительства США, только в Лаос было сброшено более двух миллионов тонн боеприпасов за этот период.

В 1991 году война в Персидском заливе ознаменовалась масштабной воздушной кампанией против Ирака после его вторжения в Кувейт. Силы коалиции под руководством Вашингтона провели тысячи боевых вылетов в ходе конфликта.

Последующие воздушные операции США в Ираке проходили в 1993, 1996 и 1998 годах, а затем в 2003 году во время вторжения под руководством США. Воздушные удары продолжались и в последующие годы в рамках операций против Исламского государства*.

После терактов 11 сентября 2001 года США начали авиаудары по Афганистану, положив начало конфликту, который продолжался до 2021 года. По данным проекта Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), воздушные и дроновые удары США продолжались в Афганистане почти два десятилетия.

Пакистан, Йемен и Сомали также входят в число стран, где американские силы проводили удары дронами по боевикам.

Беспилотные операции усилились в 2000-х и 2010-х годах, когда очередные администрации США расширяли программы целевых ударов. Данные ACLED на 2025 год показывают, что воздушные операции США остаются активными в отдельных районах Сомали и Сирии.

Наиболее недавняя военная активность США является частью масштабной совместной операции США и Израиля против Ирана, начатой 28 февраля 2026 года. Кампания включает координированные авиа- и ракетные удары по нескольким иранским городам и военным объектам, включая системы ПВО, пусковые установки и ключевые объекты командования.

* Террористическая организация, запрещена в России.