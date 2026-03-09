Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Список стран, подвергшихся бомбардировкам США с 1945 года
С 1945 года более 20 стран в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и Латинской Америке были атакованы американской авиацией.
В 1945 году, во время Второй мировой войны, США провели масштабные бомбардировки Японии и Германии, включая атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.
Во время Корейской войны (1950–1953 гг.) войска под руководством США осуществляли непрерывные воздушные операции над Северной Кореей. В Юго-Восточной Азии американские самолеты бомбили Вьетнам, Лаос и Камбоджу с середины 1960-х до начала 1970-х годов. По данным правительства США, только в Лаос было сброшено более двух миллионов тонн боеприпасов за этот период.
В 1991 году война в Персидском заливе ознаменовалась масштабной воздушной кампанией против Ирака после его вторжения в Кувейт. Силы коалиции под руководством Вашингтона провели тысячи боевых вылетов в ходе конфликта.
Последующие воздушные операции США в Ираке проходили в 1993, 1996 и 1998 годах, а затем в 2003 году во время вторжения под руководством США. Воздушные удары продолжались и в последующие годы в рамках операций против Исламского государства*.
После терактов 11 сентября 2001 года США начали авиаудары по Афганистану, положив начало конфликту, который продолжался до 2021 года. По данным проекта Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), воздушные и дроновые удары США продолжались в Афганистане почти два десятилетия.
Пакистан, Йемен и Сомали также входят в число стран, где американские силы проводили удары дронами по боевикам.
Беспилотные операции усилились в 2000-х и 2010-х годах, когда очередные администрации США расширяли программы целевых ударов. Данные ACLED на 2025 год показывают, что воздушные операции США остаются активными в отдельных районах Сомали и Сирии.
Наиболее недавняя военная активность США является частью масштабной совместной операции США и Израиля против Ирана, начатой 28 февраля 2026 года. Кампания включает координированные авиа- и ракетные удары по нескольким иранским городам и военным объектам, включая системы ПВО, пусковые установки и ключевые объекты командования.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Новые данные показали, что удар зонда DART не только изменил орбитальный период небольшого спутника Диморфа вокруг его «родителя» Дидима, но и вызвал небольшое изменение движения всей бинарной системы вокруг Солнца. Эти результаты укрепляют уверенность ученых в том, что технология кинетического удара, при заблаговременном обнаружении опасного объекта, может помочь отклонить потенциально опасный астероид от столкновения с Землей.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Сентября, 2014
10 главных нововведений iOS 8
23 Января, 2014
Собачье сердце, собачья голова
21 Декабря, 2016
Нормальные герои: Сталин, Гитлер и Ким Ир Сен
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии