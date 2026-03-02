Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Xiaomi представила 1900-сильный концепт-кар
Китайский технологический гигант Xiaomi продемонстрировал электрический концепт-гиперкар на выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне — накануне планируемой экспансии в Европу. Компания показала Vision Gran Turismo (VGT), став первой за последние 28 лет, кто сделал подобный шаг в рамках этой программы.
Для справки: Vision Gran Turismo — это инициатива, позволяющая автопроизводителям создавать радикальные, «без правил» гиперкары, существующие преимущественно в видеоигре. Некоторые бренды строят реальные шоу-кары, однако в серийное производство они не идут.
Vision GT получил экстремально низкий, аэродинамически вылепленный кузов с дверями-«ножницами», массивным карбоновым антикрылом, Т-образной светотехникой и агрессивной системой воздуховодов. В облике сочетаются театральность гиперкара и функциональная инженерия потоков воздуха.
Важно подчеркнуть: речи о серийном выпуске пока не идет, предзаказы не открыты. Перед нами — технологический манифест и демонстрация инженерных возможностей компании.
Xiaomi — один из крупнейших китайских производителей потребительской электроники и «умных» устройств, известный прежде всего своими смартфонами. Однако в последние годы компания активно осваивает рынок электромобилей. И потому появление VGT — событие знаковое: прежде в программе доминировали такие имена, как Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz и BMW.
Дополнительную интригу придает заявленная 900-вольтовая платформа на базе карбида кремния. Для сравнения: большинство современных электромобилей используют 400-вольтовую архитектуру, а даже продвинутые модели вроде Porsche Taycan ограничиваются 800-вольтовой платформой. Теоретически эта архитектура обеспечивает более высокую эффективность, меньшие теплопотери, ускоренную зарядку и лучшую отдачу на высоких нагрузках.
По утверждению компании, концепт способен развивать впечатляющие 1900 лошадиных сил — показатель, превосходящий даже Ferrari Vision Gran Turismo с его заявленными 1337 лошадиных сил.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Мобильные генетические элементы L1 начинают разрушать и перекраивать геном за годы до того, как опухоль будет обнаружена. Международная группа генетиков выяснила, что синхронные прыжки этих внутригеномных паразитов склеивают между собой куски разных хромосом, вызывая масштабные мутации на самых ранних этапах онкогенеза. Исследование показало, что деятельность ретротранспозонов — не просто побочный симптомом рака, а одна из его первопричин.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
