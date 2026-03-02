Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Xiaomi представила 1900-сильный концепт-кар

Китайский технологический гигант Xiaomi продемонстрировал электрический концепт-гиперкар на выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне — накануне планируемой экспансии в Европу. Компания показала Vision Gran Turismo (VGT), став первой за последние 28 лет, кто сделал подобный шаг в рамках этой программы.

Концепт-кар Xiaomi Vision Gran Turismo / © Xiaomi

Для справки: Vision Gran Turismo — это инициатива, позволяющая автопроизводителям создавать радикальные, «без правил» гиперкары, существующие преимущественно в видеоигре. Некоторые бренды строят реальные шоу-кары, однако в серийное производство они не идут.

Vision GT получил экстремально низкий, аэродинамически вылепленный кузов с дверями-«ножницами», массивным карбоновым антикрылом, Т-образной светотехникой и агрессивной системой воздуховодов. В облике сочетаются театральность гиперкара и функциональная инженерия потоков воздуха.

Важно подчеркнуть: речи о серийном выпуске пока не идет, предзаказы не открыты. Перед нами — технологический манифест и демонстрация инженерных возможностей компании.

Xiaomi — один из крупнейших китайских производителей потребительской электроники и «умных» устройств, известный прежде всего своими смартфонами. Однако в последние годы компания активно осваивает рынок электромобилей. И потому появление VGT — событие знаковое: прежде в программе доминировали такие имена, как Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz и BMW.

Дополнительную интригу придает заявленная 900-вольтовая платформа на базе карбида кремния. Для сравнения: большинство современных электромобилей используют 400-вольтовую архитектуру, а даже продвинутые модели вроде Porsche Taycan ограничиваются 800-вольтовой платформой. Теоретически эта архитектура обеспечивает более высокую эффективность, меньшие теплопотери, ускоренную зарядку и лучшую отдачу на высоких нагрузках.

По утверждению компании, концепт способен развивать впечатляющие 1900 лошадиных сил — показатель, превосходящий даже Ferrari Vision Gran Turismo с его заявленными 1337 лошадиных сил.