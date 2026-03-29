Инфографика: ВВП на душу населения в Европе в 2026 году

Уровень благосостояния граждан в Европе сильно различается в зависимости от страны. На карте показан прогноз на 2026 год по ВВП на душу населения, скорректированный по паритету покупательной способности, для стран Европы и прилегающих регионов.

Инфографика: ВВП на душу населения в Европе в 2026 году / © Reddit

ВВП на душу населения — один из основных показателей благосостояния граждан. Поправка по паритету покупательной способности позволяет учесть стоимость жизни в каждой конкретной стране.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году рейтинг возглавит Лихтенштейн с показателем в 206,1 тысячи долларов США. Также в тройку войдут Люксембург (155,3 тысячи долларов) и Ирландия (150,9 тысячи долларов).

Самый низкий показатель среди европейских стран ожидается в Молдове — 20,7 тысячи долларов. Также внизу рейтинга окажутся Украина (21,9 тысячи долларов) и Босния и Герцеговина (23,9 тысячи долларов).

Для России МВФ прогнозирует ВВП на душу населения на уровне 50,6 тысячи долларов. Это сопоставимо с такими странами, как Португалия, Румыния и Эстония.

МВФ строит прогноз на основе макроэкономических моделей. Показатели могут измениться в зависимости от геополитической ситуации и темпов инфляции.