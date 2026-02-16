  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
16 февраля, 08:52
Крупнейший в мире детектор нейтрино получил усиление из 650 датчиков для отслеживания вспышек сверхновых

Крупнейший в мире детектор нейтрино стал еще мощнее: ученые успешно установили более 650 новых сенсоров на глубине почти 2400 метров под антарктическим льдом в обсерватории IceCube Neutrino Observatory.

# звёзды
# космос
# нейтрино
# технологии
Лаборатория IceCube / © IceCube / NSF / Ilya Bodo
Лаборатория IceCube / © IceCube / NSF / Ilya Bodo

Интегрировав более 650 современных фотодетекторов и калибровочных устройств в существующую систему IceCube, международная команда из 450 ученых из 58 учреждений и 14 стран значительно повысила чувствительность установки к самым неуловимым частицам Вселенной — нейтрино.

Расположенная на станции Амундсен-Скотт в Антарктиде, непосредственно на географическом Южном полюсе, обсерватория IceCube не имеет аналогов. Она охватывает объем в один кубический километр, что делает ее крупнейшим детектором нейтрино на Земле.

IceCube состоит из 5160 оптических сенсоров размером с баскетбольный мяч — так называемых цифровых оптических модулей (Digital Optical Modules, DOM), размещенных на вертикальных тросах. 

Нейтрино чрезвычайно трудно обнаружить: они практически беспрепятственно проходят сквозь вещество. Поэтому для их регистрации необходимы огромные объемы детектора и сверхчувствительные приборы.

Фотосенсоры усиливают слабые вспышки света, возникающие при взаимодействии нейтрино в прозрачном антарктическом льду. Эти редкие события порождают заряженные вторичные частицы, создающие сигналы, которые и фиксирует детектор.

Новые усилители света размещены в 40-сантиметровых контейнерах овальной формы. Эти устройства называются многомодульными цифровыми оптическими модулями (multi-PMT digital optical modules, mDOM) и дополнены калибровочными сенсорами. Кабельные жгуты соединяют модули и измерительные приборы в вертикальные линии длиной 1500 метров, напоминающие ожерелье из жемчуга.

Работы по модернизации проходили с декабря 2025 года по январь 2026 года. Более плотное расположение новых модулей повышает разрешающую способность установки, что позволяет получать более точные данные о направлении, энергии и происхождении частиц.

