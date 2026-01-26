Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Все население мира — 8,2 миллиарда человек — в одной инфографике
После того как в 1804 году численность населения Земли достигла отметки в один миллиард человек, за последующие столетия она выросла в восемь раз.
С 2022 года мировое население увеличилось более чем на 200 миллионов человек, несмотря на повсеместное снижение рождаемости. При этом численность населения Китая и Бразилии сократилась, тогда как Индия и Нигерия стали основными драйверами глобального демографического роста.
На представленной инфографике показано распределение населения мира по странам на основе данных Организации Объединенных Наций. Индия занимает первое место в мире по численности населения, стремительно приближаясь к отметке 1,5 миллиарда человек.
В период с 2022 по 2025 год население Индии увеличилось примерно на 53 миллиона человек, несмотря на то что коэффициент рождаемости опустился ниже уровня простого воспроизводства и составил 1,9 рождения на одну женщину. За тот же период ожидаемая продолжительность жизни выросла до более чем 72 лет, увеличившись примерно на 10 лет по сравнению с 2000 годом.
Китай, где проживает свыше 1,4 миллиарда человек, занимает второе место в мире. С 2022 года численность населения страны сократилась почти на 36 миллионов человек, а в 2023 году Индия обогнала Китай по этому показателю. Ускорению демографического спада способствовали старение населения и рекордно низкая рождаемость.
С населением 347 миллионов человек в 2025 году США занимают третье место в мире. Однако, по прогнозам, к 2050 году их обгонит Нигерия, чье население может удвоиться благодаря более молодой возрастной структуре.
В Европе демографическая ситуация также остается сложной. Население Италии сократилось более чем на один миллион человек менее чем за четыре года, тогда как численность населения Греции уменьшилась примерно на 400 тысяч. Обе страны входят в число государств с самым высоким медианным возрастом населения в мире — 48 и 47 лет соответственно.
