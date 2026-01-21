  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 января, 22:27
Рейтинг: +149
Посты: 466

Карта: где живут курды на Ближнем Востоке

Курды — один из коренных народов Месопотамских равнин и высокогорья. На инфографике показано, где на Ближнем Востоке проживает этот народ, не имеющий собственного государства.

Карта: где живут курды на Ближнем Востоке / © Dr. M. Izady, Columbia University
Карта: где живут курды на Ближнем Востоке / © Dr. M. Izady, Columbia University

Курды — одна из самых больших этнических групп в мире, не имеющая собственного государства. По разным данным, в странах мира проживает от 35 до 50 миллионов курдов. Значительная доля курдов проживает в этнографической и исторической области Курдистан. Этот регион охватывает юго-восточную Турцию, северо-западный Иран, северный Ирак, а также северную и северо-восточную Сирию. 

В начале XX века курды начали добиваться создания собственного государства. Курдистан мог появиться после Первой мировой войны и поражения Османской империи. Однако в 1923 году Лозаннский договор установил границы современной Турции. Создание курдского государства в договоре не предусматривалось, курдам оставили статус меньшинств в других странах. После этого курды хотели создать независимое государство, но их попытки подавлялись. 

Власти Турции неоднократно подавляли курдское меньшинство, запрещая их язык и культуру. В 1978 году курды создали Рабочую Партию Курдистана (РПК). Изначально целью организации была борьба за независимость, а с 1993 — создание национально-территориальной автономии в составе Турции.

Турция признала РПК террористической организацией. Евросоюз, США и ряд других стран также сочли деятельность Партии террористической. Позднее суд Европейского Союза решил, что РПК классифицировали как террористическую без соблюдения надлежащей правовой процедуры. Менять статус организации страны не спешат из-за позиции Турции. Весной 2025 года Партия отказалась от политической борьбы, а потом объявила о самороспуске.  

В Сирии курдская автономная администрация Северной Сирии существовала с 2016 года. В январе 2026 года силы курдов уступили натиску новых властей в Дамаске. Согласно соглашению, курды должны отвести силы за Евфрат. Также они теряют месторождения нефти и газа. Новые власти Сирии планируют интегрировать курдские институты в сирийское государство, а представителей РПК выдавить за пределы страны.  

В Иране курды — третья по величине этническая группа. В январе 2026 года курдские оппозиционные силы присоединились к протестам. Среди прочего, курдские политические и общественные организации призвали к забастовке по всему курдскому региону.  

В Ираке Курдистан — федеральный регион страны с широкой автономией. В 2017 году регион провел референдум о независимости. Отделение поддержали более 90% проголосовших, однако Ирак признал результаты неконституционными. 

На территории Иракского Курдистана вдоль турецкой границы Турция вела борьбу с курдскими вооруженными группировками, в первую очередь с РПК. После роспуска РПК интенсивность боевых действий снизилась, но военное присутствие Турции в регионе сохранилось

Помимо области Курдистан курды также проживают во многих странах мира, включая Германию, Израиль и Ливан. 

20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
20 января, 13:48
Андрей Серегин

Завезенные деревья и плотность населения помешали птицам размножаться

Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.

Биология
# деревья
# птицы
# урбанизация
# Шотландия
# экология
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
Последние комментарии

Sergei Voronin
1 час назад
Всё для развития страны. Только у нас через ж. По яхтам и особнякам. Браво саудиты!!!!

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Александр Березин
1 час назад
Sjjsjs, ну он же не совсем слабоумный, чтобы одну страну писать с одной буквы, а другую с другой. Но вот если вы спросите его "чей Крым" -- то ситуация

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Снеговик
1 час назад
Николай, а чем Вы обоснуете второе место Северной Кореи? Разве она не на первом должна быть?

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Sjjsjs Djjsjdj
1 час назад
Евген, Приравнивая целую нацию к "Слабоумным приматам", ты становишься на уровнь с нацистами, что считали свою нацию высшей.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Sjjsjs Djjsjdj
1 час назад
Александр, А то что он пишет и США с маленькой, тебя вообще не смутило?) Он, типо, двойной агент?) Ну он и прав, и не прав одновременно. Электроника и

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Александр Березин
2 часа назад
Raven, ничто не выдавало гражданина Украины, кроме, конечно, предположения о том, что цены в магазинах в России и США одинаковы и, само собой, написания

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

А К
2 часа назад
ВВП нее очень интересный показатель.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Skromnik Big
2 часа назад
Алёна, это не возможно люди всегда будут лезть туда куда не надо просто банальное любопытство

В Чехии запечатлели редкую лесную кошку, которую считали вымершей

Raven Clawzz
2 часа назад
Николай, мне интересно кто россию поставил на 4 место по паритету покупательной способности если на зп 100 тысяч ты купишь в магазине столько же

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

ROMF
2 часа назад
tsg7575@mail.ru, что не так

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Александр Березин
3 часа назад
Mr., то есть глазами посмотреть вам так и не удалось. Хотя, казалось, бы видео прямо в теле статьи выше. Посмотрите еще раз:

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Mr. StarAss
3 часа назад
Александр, вы - умник, я полагаю. Посмотрите на скорости 0.2х и пару раз. Может быть у вас глаза отличаются от человеческих?

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Александр Березин
4 часа назад
Mr., "Где коврова якобы демонстрирует умения. А начало видео смотрели? К морде коровы палка автоматически притягивается, как в Гарри Поттере.....Видео

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Mr. StarAss
4 часа назад
Вы видео то смотрели? Где коврова якобы демонстрирует умения. А начало видео смотрели? К морде коровы палка автоматически притягивается, как в

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Сет Казарян
4 часа назад
Этот рейтинг в кремле нарисовали что ли.пиздаболи

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Kostya Br
4 часа назад
Alexander, это необязательно. В современном международном праве (Устав ООН) считается, что войну объявляет агрессор. Украина же подверглась нападению,

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
4 часа назад
Alexander, занимательный черри-пикинг))

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
4 часа назад
Violet, очередной франкенштейн из кисельно-квасных мифологем.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
4 часа назад
Ilya, а кто писал, что он не прав? Претензия только по части того, что треть комментунов порвалась на ровном месте и побежала раскрывать секреты

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
4 часа назад
Violet, Что такое "чья экономика сильнее?" ? К чему задан этот вопрос, если автор статьи не делает никаких заявлений и далекоидущих выводов? Судить по

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

