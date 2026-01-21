Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: где живут курды на Ближнем Востоке
Курды — один из коренных народов Месопотамских равнин и высокогорья. На инфографике показано, где на Ближнем Востоке проживает этот народ, не имеющий собственного государства.
Курды — одна из самых больших этнических групп в мире, не имеющая собственного государства. По разным данным, в странах мира проживает от 35 до 50 миллионов курдов. Значительная доля курдов проживает в этнографической и исторической области Курдистан. Этот регион охватывает юго-восточную Турцию, северо-западный Иран, северный Ирак, а также северную и северо-восточную Сирию.
В начале XX века курды начали добиваться создания собственного государства. Курдистан мог появиться после Первой мировой войны и поражения Османской империи. Однако в 1923 году Лозаннский договор установил границы современной Турции. Создание курдского государства в договоре не предусматривалось, курдам оставили статус меньшинств в других странах. После этого курды хотели создать независимое государство, но их попытки подавлялись.
Власти Турции неоднократно подавляли курдское меньшинство, запрещая их язык и культуру. В 1978 году курды создали Рабочую Партию Курдистана (РПК). Изначально целью организации была борьба за независимость, а с 1993 — создание национально-территориальной автономии в составе Турции.
Турция признала РПК террористической организацией. Евросоюз, США и ряд других стран также сочли деятельность Партии террористической. Позднее суд Европейского Союза решил, что РПК классифицировали как террористическую без соблюдения надлежащей правовой процедуры. Менять статус организации страны не спешат из-за позиции Турции. Весной 2025 года Партия отказалась от политической борьбы, а потом объявила о самороспуске.
В Сирии курдская автономная администрация Северной Сирии существовала с 2016 года. В январе 2026 года силы курдов уступили натиску новых властей в Дамаске. Согласно соглашению, курды должны отвести силы за Евфрат. Также они теряют месторождения нефти и газа. Новые власти Сирии планируют интегрировать курдские институты в сирийское государство, а представителей РПК выдавить за пределы страны.
В Иране курды — третья по величине этническая группа. В январе 2026 года курдские оппозиционные силы присоединились к протестам. Среди прочего, курдские политические и общественные организации призвали к забастовке по всему курдскому региону.
В Ираке Курдистан — федеральный регион страны с широкой автономией. В 2017 году регион провел референдум о независимости. Отделение поддержали более 90% проголосовших, однако Ирак признал результаты неконституционными.
На территории Иракского Курдистана вдоль турецкой границы Турция вела борьбу с курдскими вооруженными группировками, в первую очередь с РПК. После роспуска РПК интенсивность боевых действий снизилась, но военное присутствие Турции в регионе сохранилось.
Помимо области Курдистан курды также проживают во многих странах мира, включая Германию, Израиль и Ливан.
