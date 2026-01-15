Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: процент лысых мужчин в странах мира

С проблемой облысения сталкиваются мужчины по всему миру. На инфографике показано, в каких странах эта проблема стоит наиболее остро.

Инфографика: процент лысых мужчин в странах мира / © vizantano, Voronoi

С выпадением волос чаще всего сталкиваются мужчины на юго-западе Европы. Лидером в этом рейтинге стала Испания, где облысение затронуло 44,50% мужчин. Также в тройку вошли Италия (44,37%) и Франция (44,25%).

Эта проблема часто встречается и в других странах. Более 40% мужчин теряют волосы в США, Германии, Хорватии, Канаде, Чехии, Австралии, Норвегии, Великобритании и Турции.

Актуально это и для России. Тут облысение затронуло 38,28% мужчин.

Внизу рейтинга оказались страны Азии и Южной Америки. Реже всего мужчины сталкиваются с потерей волос в Индонезии — 26,96%. Также в числе стран с наименьшей распространенностью облысения оказались Колумбия, Филиппины, Малайзия и Аргентина.



