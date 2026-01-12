  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
12 января, 20:20
Инфографика: производство автомобилей в мире

В 2024 году страны мира произвели 92 миллиона автомобилей. На инфографике показаны страны-лидеры автомобильной промышленности. Данные включают как легковые, так и коммерческие автомобили.

Инфографика: производство автомобилей в мире / © VG
Инфографика: производство автомобилей в мире / © VG

По данным OICA, в 2024 году около трети всех новых автомобилей пришлось на Китай. Лидер отрасли произвел 31,28 миллиона машин. 

Китай почти в три раза обогнал США с 10,56 миллиона автомобилей. На третьем месте оказалась Япония (8,23 миллиона автомобилей). Тройка лидеров в совокупности произвела более половины всех выпущенных за год авто.

В число лидеров отрасли вошли также Индия, Мексика и Южная Корея. В десятку стран по производству автомобилей попали лишь две европейские страны — Германия и Испания. Они заняли седьмую и девятую строчку соответственно.

Россия в 2024 году заняла в рейтинге 18 место — между Словакией и Великобританией. В 2024 году в России произвели 0,98 миллиона автомобилей. По сравнению с 2023 годом, производство автомобилей выросло в стране на 35%. 

12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
