Инфографика: производство автомобилей в мире

В 2024 году страны мира произвели 92 миллиона автомобилей. На инфографике показаны страны-лидеры автомобильной промышленности. Данные включают как легковые, так и коммерческие автомобили.

Инфографика: производство автомобилей в мире / © VG

По данным OICA, в 2024 году около трети всех новых автомобилей пришлось на Китай. Лидер отрасли произвел 31,28 миллиона машин.

Китай почти в три раза обогнал США с 10,56 миллиона автомобилей. На третьем месте оказалась Япония (8,23 миллиона автомобилей). Тройка лидеров в совокупности произвела более половины всех выпущенных за год авто.

В число лидеров отрасли вошли также Индия, Мексика и Южная Корея. В десятку стран по производству автомобилей попали лишь две европейские страны — Германия и Испания. Они заняли седьмую и девятую строчку соответственно.

Россия в 2024 году заняла в рейтинге 18 место — между Словакией и Великобританией. В 2024 году в России произвели 0,98 миллиона автомобилей. По сравнению с 2023 годом, производство автомобилей выросло в стране на 35%.