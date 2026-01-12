Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: производство автомобилей в мире
В 2024 году страны мира произвели 92 миллиона автомобилей. На инфографике показаны страны-лидеры автомобильной промышленности. Данные включают как легковые, так и коммерческие автомобили.
По данным OICA, в 2024 году около трети всех новых автомобилей пришлось на Китай. Лидер отрасли произвел 31,28 миллиона машин.
Китай почти в три раза обогнал США с 10,56 миллиона автомобилей. На третьем месте оказалась Япония (8,23 миллиона автомобилей). Тройка лидеров в совокупности произвела более половины всех выпущенных за год авто.
В число лидеров отрасли вошли также Индия, Мексика и Южная Корея. В десятку стран по производству автомобилей попали лишь две европейские страны — Германия и Испания. Они заняли седьмую и девятую строчку соответственно.
Россия в 2024 году заняла в рейтинге 18 место — между Словакией и Великобританией. В 2024 году в России произвели 0,98 миллиона автомобилей. По сравнению с 2023 годом, производство автомобилей выросло в стране на 35%.
