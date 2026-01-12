Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: мировой импорт витаминов

Глобальный спрос на витамины продолжает расти — его стимулируют старение населения, расширение систем здравоохранения и усиливающееся внимание к питанию и профилактике заболеваний.

Инфографика: мировой импорт витаминов / © World Visualized

Новые торговые данные проекта World’s Top Exports показали, какие страны импортируют витамины в наибольших объемах в стоимостном выражении, и результаты наглядно отражают устойчивые экономические и отраслевые закономерности.

Китай является крупнейшим в мире импортером витаминов: объем поставок достигает 415,3 миллиона долларов США, что составляет 8,2% от общего мирового импорта. Это связано с масштабами фармацевтической промышленности страны, развитым сектором пищевой переработки и производства добавок, а также с ростом внутреннего спроса, обусловленного урбанизацией и повышением внимания к вопросам здоровья.

Несмотря на то что Китай сам относится к числу ведущих производителей витаминов, он по-прежнему зависит от импорта специализированных формул, высококачественных компонентов и стабильных поставок для своей обширной производственной базы.

Соединенные Штаты занимают второе место, импортируя витаминов на сумму 286,1 миллиона долларов США, или 5,6% от мирового объема. Спрос формируется развитым рынком биологически активных добавок, широким использованием обогащенных продуктов питания и системой здравоохранения, в которой нутрицевтическая продукция играет важную роль.

Импорт витаминов в США охватывает самые разные сегменты — от безрецептурных добавок до лечебного питания и кормов для животных.

В числе крупнейших импортёров заметно представлены и несколько европейских стран:

Германия — 232,9 миллиона долларов (4,6%);

Бельгия — 223,7 миллиона долларов (4,4%);

Ирландия — 179,4 миллиона долларов (3,5%).

Позиция Бельгии особенно примечательна. Несмотря на сравнительно небольшие размеры страны, она выступает фармацевтическим и логистическим узлом Европы: крупные порты и перерабатывающие мощности обеспечивают распределение витаминов по всему региону.

Россия импортирует витаминов на 258,8 миллиона долларов США, что соответствует 5,1% мирового импорта, отражая высокий спрос со стороны пищевой и фармацевтической отраслей.

Далее в списке следует Узбекистан с показателем 164,6 миллиона долларов (3,2%), что подчеркивает, как развивающиеся экономики все активнее инвестируют в питание, продовольственную безопасность и ресурсы для здравоохранения.

Замыкают первую десятку Саудовская Аравия, Гонконг и Канада. Хотя объемы их импорта меньше, каждая из этих стран играет важную стратегическую роль:

Саудовская Аравия поддерживает внутреннее производство продуктов питания и систему здравоохранения;

Гонконг выступает региональным торговым и реэкспортным центром;

Канада использует импорт как для рынка потребительских товаров для здоровья, так и для нужд сельского хозяйства.