Процент афроамериканцев в США по штатам

В 2025 году численность афроамериканского населения в США достигла 51 миллиона человек. На инфографике показано, какой процент населения в каждом штате составляют афроамериканцы.

Процент афроамериканцев в США по штатам / © unimaps.world

Доля афроамериканского населения в 2025 году достигла 15,2% от общей численности населения США (340,1 миллиона человек). Этот показатель включает идентифицирующих себя как только чернокожие, а также тех, кто одновременно относит себя и к другим группам.

Для создания инфографика авторы использовали данные за 2023 год. Тогда доля афроамериканского населения составляла 13,7% от общей численности населения. Как можно заметить на карте, они в основном сосредоточились в южных штатах, тогда как на севере и западе страны доля афроамериканцев значительно ниже.

Больше всего афроамериканцев проживало в Техасе — 4,1 миллиона. Однако в процентном соотношении это составляло 14% от общей численности населения штата.

По доле афроамериканского населения лидировал округ Колумбия — 44% или 301 тысяча человек. Значительная доля темнокожего населения проживала в штате Миссисипи — 38%.

Также среди штатов-лидеров по доле афроамериканского населения оказались Джорджия, Луизианна, Мэриленд. В этих штатах доля афроамериканского населения превышала 30%.