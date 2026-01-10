  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 января, 16:19
Рейтинг: +142
Посты: 431

Процент афроамериканцев в США по штатам 

В 2025 году численность афроамериканского населения в США достигла 51 миллиона человек. На инфографике показано, какой процент населения в каждом штате составляют афроамериканцы.

Сообщество
# афроамериканцы
# демография
# Инфографики
# карта
# население
# США
Процент афроамериканцев в США по штатам / © unimaps.world
Процент афроамериканцев в США по штатам / © unimaps.world

Доля афроамериканского населения в 2025 году достигла 15,2% от общей численности населения США (340,1 миллиона человек). Этот показатель включает идентифицирующих себя как только чернокожие, а также тех, кто одновременно относит себя и к другим группам.

Для создания инфографика авторы использовали данные за 2023 год. Тогда доля афроамериканского населения составляла 13,7% от общей численности населения. Как можно заметить на карте, они в основном сосредоточились в южных штатах, тогда как на севере и западе страны доля афроамериканцев значительно ниже.

Больше всего афроамериканцев проживало в Техасе — 4,1 миллиона. Однако в процентном соотношении это составляло 14% от общей численности населения штата.

По доле афроамериканского населения лидировал округ Колумбия — 44% или 301 тысяча человек. Значительная доля темнокожего населения проживала в штате Миссисипи — 38%. 

Также среди штатов-лидеров по доле афроамериканского населения оказались Джорджия, Луизианна, Мэриленд. В этих штатах доля афроамериканского населения превышала 30%.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

    10 января, 15:12

  2. Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

    10 января, 11:00

  3. Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

    9 января, 12:04

  4. Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

    9 января, 09:50
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Александр Вагнер
39 минут назад
PinkFloyd, ты одна из таких жертв, судя по твоему комментарию выше

Инфографика: истинный масштаб Африки

Александр Вагнер
41 минута назад
Антон, потому что в Петербург со всей России съехались гений, и да Петербург основал Пётр 1 который открыл окно в Европу, думай теперь

Инфографика: истинный масштаб Африки

Александр Вагнер
46 минут назад
PinkFloyd, почему я тебе минус не могу поставить? Что-то с сайтом? А то бы тебя давно минусами закидали

Инфографика: истинный масштаб Африки

Николай Потапов
46 минут назад
Клим, сам то понял, что сморозил- каждый специалист по новостям чешет про пендосн, проверить не один не в состоянии, лишь дерьмо по всемирной сетке

Инфографика: истинный масштаб Африки

Андрей Тихий
1 час назад
Eduard, кто то очень любит негров))))

Инфографика: истинный масштаб Африки

Иван Колупаев
1 час назад
Андрей, ну подъехали аргументы весом с килотонну. Что мешает ровно тем же способом распилить деньги на космос? 😁 Примеров дофига вот хоть то же

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Андрей Тихий
1 час назад
есть, да ты хоть член держи в руках или за щекой , от этого мир шаром не станет

Инфографика: истинный масштаб Африки

Андрей Тихий
1 час назад
Александр, еще один баран с глобусом🤣вот для таких как вы и придумали глобус чтоб вы лишних вопросов не задавали!?

Инфографика: истинный масштаб Африки

Андрей Тихий
1 час назад
Клим, а наши как всегда язык в жопу засунули и ссутся сидят молча

Инфографика: истинный масштаб Африки

Иван Колупаев
1 час назад
Андрей, вероятность падения такого метеорита практически нулевая. Даже Чиксулуб убивший динозавров был гораздо скромнее (10 км в диаметре) и поднял

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Андрей Тихий
1 час назад
Mikhail, а че ты имеешь против плоскоземельщиков!? Шарообразный ты наш если бы тебе в школе дали пооский глобус ты бы всем базарил щас наоборот, хавай

Инфографика: истинный масштаб Африки

Денис Давыдов
1 час назад
Konstantin, тебя или твоих близких, кто-то насильно заставляет бесплатно по ночам вести наблюдение за этим объектом?! Или забирают часть твоей зарплаты

Последствия гибели звезды в замедленной съемке: ученые показали 25-летний таймлапс остатка сверхновой

Андрей Степанов
2 часа назад
Kamil_kk, говорят полет американцев на Луну, при всех его невероятных затратах оказался довольно выгодным мероприятием, если учитывать

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Андрей Степанов
2 часа назад
Elusive, он ответил, просто вы не поняли. Почитайте что ли Циолковского. Потомки конечно очень порадуются вашим повышенным пенсиям, когда скажем

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Питон Удав
3 часа назад
Странная статья. Если яд действует через желудочно-кишечный тракт, то как-то сомнительно, что так же успешно действует и через кровь. Все же

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

Дима Хмелёв
3 часа назад
Так 2010 это не зумеры

Теория поколений: кто такие бумеры, миллениалы и зумеры 

PinkFloyd
4 часа назад
Алексей, аплодирую стоя! Но меня за аналогичное высказывание обосрали с ног до головы местные олени

Инфографика: истинный масштаб Африки

PinkFloyd
4 часа назад
Александр, согласен... Жертвы ЕГ

Инфографика: истинный масштаб Африки

PinkFloyd
4 часа назад
Александр, читайте выше скорость пи время. Формула со школы в которой видимо вы с 3го класса не учились

Инфографика: истинный масштаб Африки

PinkFloyd
4 часа назад
Это, ну вы то на метле каждый день после бутылки летаете видимо. Жертвы ег

Инфографика: истинный масштаб Африки

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно