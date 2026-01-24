Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые получили пластик из растительного масла
Исследователи разработали технологию конверсии отработанного растительного масла в пластик, имитирующий свойства традиционного полиэтилена.
Традиционно пластмассы производятся в ходе переработки нефти, сопряженной с большим выходом отходов. Международная группа ученых нашла способ получать их из отработанного растительного масла.
За последние годы ученые в разных странах предпринимали неоднократные попытки создания материалов, которые могли бы заменить полиэтилен, однако они уступали ему по эксплуатационным свойствам и себестоимости выпуска. В свою очередь сам полиэтилен является опасным загрязнителем окружающей природной среды: сделанные из него пакеты и контейнеры для еды, водопроводные трубы не разлагаются и плохо утилизируются, часто просто складируясь на полигонах хранения отходов.
Исследователи сумели конвертировать отработанное растительное масло в полиэфиры, ставшие основой для изготовления пластика, способного служить альтернативой широко используемому полиэтилену. Результаты их экспериментов описаны в Journal of the American Chemical Society.
Им удалось преобразовать ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в отработанном растительном масле, в длинноцепочечный C19-диэфир с последующим его восстановлением и образованием диола, сформировавшего линейную структуру, необходимую для имитации полиэтилена. Принципиальным моментом стало применение палладиевого катализатора, обеспечившего высокий выход C19-диэфира.
Глицерин, также входящий в состав растительного масла, был превращен в разветвленные диолы. Затем они были полимеризированы в полиэфиры, обладающие гибкостью и прочностью, сопоставимыми с полиэтиленом. Полученные полимеры могут быть химически разложены и повторно переработаны.
Новая технология открывает возможности для утилизации отработанного растительного масла. По данным авторов работы, в мире ежегодно образуется около 3,7 миллиарда галлонов такого масла, значительная часть которого не используется повторно и нередко попадает в канализационные системы.
Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Июля, 2015
5 историй: Полеты животных в космос
5 Ноября, 2018
Синдром немогуна: выученная беспомощность
13 Июля, 2016
Как это работает: космические ракеты
7 Декабря, 2021
Землетрясение в Спитаке
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии