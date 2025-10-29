Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ВВС США обнародовали уникальные кадры полета сквозь ураган пятой категории «Мелисса»
Специалисты Национального центра США по отслеживанию ураганов назвали «Мелиссу» самым мощным штормом за 174 года, а ВВС США опубликовали впечатляющие кадры, сделанные с борта самолета, рассекающего участники урагана «Мелисса» пятой, наивысшей категории. Смелый полет совершили для сбора важных метеорологических данных, пока разбушевавшаяся стихия двигалась в сторону Ямайки.
Миссия, осуществленная элитной 53-й эскадрильей метеоразведки, также известной как «Охотники за ураганами», позволила заглянуть в эпицентр того, что ученые уже назвали самым мощным штормом 2025 года. Фотографии, снятые штурманом эскадрильи подполковником Марком Уити, показывают, как экипаж проходит сквозь толщу бури, фиксируя захватывающие дух визуальные эффекты.
С устойчивой скоростью ветра до 295 километров в час ураган «Мелисса» стал самым мощным штормом года и, по прогнозам, сильнейшим за более чем 170 лет, угрожающим Ямайке.
Телеканал BBC сообщил, что более 240 000 домов на Ямайке остались без электричества, в то время как правительство открыло более 6000 убежищ и издало приказы об эвакуации для прибрежных и подверженных наводнениям районов.
По данным властей, жертвами урагана стали по меньшей мере семь человек по всему Карибскому бассейну: трое на Ямайке, трое на Гаити и один в Доминиканской Республике, где еще один человек числится пропавшим без вести.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
В современном мире, где гигиена стала неотъемлемой частью нашей повседневности, антисептики прочно вошли в жизнь миллионов людей. Эти удобные средства обещают мгновенную защиту от бактерий и вирусов, но так ли они безопасны, как кажется на первый взгляд? Оказывается, постоянное использование антисептиков вместо традиционного мытья рук может нести скрытые угрозы для здоровья. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к эксперту — доценту кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрею Дорохову, который подробно объяснил, почему антисептики не должны становиться полноценной заменой воде и мылу.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
