ВВС США обнародовали уникальные кадры полета сквозь ураган пятой категории «Мелисса»

Специалисты Национального центра США по отслеживанию ураганов назвали «Мелиссу» самым мощным штормом за 174 года, а ВВС США опубликовали впечатляющие кадры, сделанные с борта самолета, рассекающего участники урагана «Мелисса» пятой, наивысшей категории. Смелый полет совершили для сбора важных метеорологических данных, пока разбушевавшаяся стихия двигалась в сторону Ямайки.

Внутри урагана «Мелисса» / © US Air Force

Миссия, осуществленная элитной 53-й эскадрильей метеоразведки, также известной как «Охотники за ураганами», позволила заглянуть в эпицентр того, что ученые уже назвали самым мощным штормом 2025 года. Фотографии, снятые штурманом эскадрильи подполковником Марком Уити, показывают, как экипаж проходит сквозь толщу бури, фиксируя захватывающие дух визуальные эффекты.

Внутри урагана «Мелисса» / © US Air Force

С устойчивой скоростью ветра до 295 километров в час ураган «Мелисса» стал самым мощным штормом года и, по прогнозам, сильнейшим за более чем 170 лет, угрожающим Ямайке.

Внутри урагана «Мелисса» / © US Air Force

Телеканал BBC сообщил, что более 240 000 домов на Ямайке остались без электричества, в то время как правительство открыло более 6000 убежищ и издало приказы об эвакуации для прибрежных и подверженных наводнениям районов.

По данным властей, жертвами урагана стали по меньшей мере семь человек по всему Карибскому бассейну: трое на Ямайке, трое на Гаити и один в Доминиканской Республике, где еще один человек числится пропавшим без вести.