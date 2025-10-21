Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Японский астронавт показал завораживающее полярное сияние, снятое с борта МКС

Пока многие аккаунты в социальных сетях, принадлежащие NASA, молчат из-за приостановки работы правительства США, любители космоса не остались без захватывающих кадров с орбиты. Недавно японский астронавт Кимия Юи (Kimiya Yui) поделился зрелищными снимками полярного сияния, «танцующего» над поверхностью Земли.

Полярное сияние, снятое с борта МКС / © Kimiya Yui / JAXA

Японский летчик-испытатель, десятый японский астронавт Кимия Юи сделал два кадра: на одном запечатлена дуга Млечного Пути на фоне темного неба, на другом — сияние красных и зеленых полос над Землей.

Дуга Млечного Пути на фоне темного неба / © Kimiya Yui / JAXA

Помимо фотосъемки, Юи готовится к прибытию нового грузового корабля Японии HTV-X, который доставит на МКС материалы для исследований и запасы. Его задача — поймать корабль с помощью манипулятора Canadarm2.

Юи активно делится снимками, которые уже получили восторженные отклики.