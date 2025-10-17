Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX одобрили увеличение числа запусков ракет семейства Falcon из Калифорнии
Министерство военно-воздушных сил США одобрило планы космической компании Илона Маска на проведение до 100 запусков в год с базы космических сил Ванденберг, расположенной на побережье Калифорнии.
Это решение стало продолжением масштабных перемен на стартовом комплексе: еще пять лет назад отсюда состоялся всего один орбитальный старт, а в нынешнем году их уже 51 (или 53, если учитывать два испытательных запуска ракет Minuteman) — рекордное число с начала 1970-х.
Бурный рост числа запусков на западном побережье обеспечила SpaceX — в основном благодаря миссиям по выводу спутников сети Starlink и секретных аппаратов для правительства США. Теперь военные разрешили компании удвоить годовую частоту запусков с 50 до 100: до 95 миссий придется на Falcon 9, и до пяти — на более мощную Falcon Heavy.
Министерство ВВС опубликовало окончательный отчет об экологических последствиях проекта и подписало официальный документ, разрешающий изменения в программе запусков Falcon с базы Ванденберг, расположенной у Тихого океана примерно в 225 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса.
Но дело не только в количестве запусков. Одобренный проект дает SpaceX «зеленый свет» на реконструкцию стартового комплекса SLC-6, чтобы он мог принимать ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy. Компания планирует снести ненужные постройки и возвести две посадочные площадки для ступеней Falcon на утесе, возвышающемся над Тихим океаном.
Сейчас SpaceX использует на Ванденберге лишь одну площадку — SLC-4E, расположенную севернее SLC-6. Однако она не подходит для более крупной Falcon Heavy.
Работы продвигаются медленно: только подготовка экологического отчета заняла почти год. Впрочем, особой срочности нет — пока у SpaceX нет контрактов на запуски Falcon Heavy с Ванденберга. Однако, чтобы оставаться в числе официальных подрядчиков Пентагона, компания обязана иметь техническую возможность запускать самые тяжелые миссии с баз военных космических сил — как в Калифорнии, так и во Флориде.
Согласно экологическому отчету, SpaceX рассчитывает начать строительные работы на SLC-6 в конце этого или в начале следующего года. Завершение ожидается примерно через 18 месяцев. Если график не изменится, SLC-6 начнет работу к 2027 году. У SpaceX достаточно времени: по планам Космических сил, первая миссия с Ванденберга, требующая тяжелой ракеты, состоится не раньше 2030 года.
Вероятнее всего, пуски Falcon Heavy с Ванденберга будут использоваться для выведения крупнейших разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки (NRO) — огромных аппаратов размером с автобус, предназначенных для съемки земной поверхности в сверхвысоком разрешении.
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.
Феномен NEET: ученые рассказали, почему родители по-разному реагируют на пассивный образ жизни сына и дочери
В современном обществе все чаще звучит термин NEET или «ни-ни», описывающий молодых людей от 16 до 24 лет, реже — до 29 или даже 34. В отличие от безработных, они не стремятся трудоустроиться, а просто «плывут по течению». Часто «нетовцы» живут на средства близких, которые невольно поощряют такое отношение к жизни. Как пояснили ученые Пермского Политеха, реакция родителей имеет гендерную специфику и требует особой стратегии, если «детям» уже за 30.
Роспотребнадзор напоминает о профилактике ветряной оспы — инфекции, которую традиционно считают преимущественно детской. В 2024 году было зарегистрировано более 830 тыс. случаев заражения, а по величине экономического ущерба для страны болезнь заняла одно из лидирующих мест. В 2025-м ситуация не улучшилась: в ряде регионов страны показатели заболеваемости продолжают расти, а в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан увеличились вдвое. Ученый Пермского Политеха объяснил причины такой динамики и роста случаев ветрянки среди взрослых.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
