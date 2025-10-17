Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX одобрили увеличение числа запусков ракет семейства Falcon из Калифорнии

Министерство военно-воздушных сил США одобрило планы космической компании Илона Маска на проведение до 100 запусков в год с базы космических сил Ванденберг, расположенной на побережье Калифорнии.

Старт ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Это решение стало продолжением масштабных перемен на стартовом комплексе: еще пять лет назад отсюда состоялся всего один орбитальный старт, а в нынешнем году их уже 51 (или 53, если учитывать два испытательных запуска ракет Minuteman) — рекордное число с начала 1970-х.

Бурный рост числа запусков на западном побережье обеспечила SpaceX — в основном благодаря миссиям по выводу спутников сети Starlink и секретных аппаратов для правительства США. Теперь военные разрешили компании удвоить годовую частоту запусков с 50 до 100: до 95 миссий придется на Falcon 9, и до пяти — на более мощную Falcon Heavy.

Министерство ВВС опубликовало окончательный отчет об экологических последствиях проекта и подписало официальный документ, разрешающий изменения в программе запусков Falcon с базы Ванденберг, расположенной у Тихого океана примерно в 225 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Но дело не только в количестве запусков. Одобренный проект дает SpaceX «зеленый свет» на реконструкцию стартового комплекса SLC-6, чтобы он мог принимать ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy. Компания планирует снести ненужные постройки и возвести две посадочные площадки для ступеней Falcon на утесе, возвышающемся над Тихим океаном.

Сейчас SpaceX использует на Ванденберге лишь одну площадку — SLC-4E, расположенную севернее SLC-6. Однако она не подходит для более крупной Falcon Heavy.

Работы продвигаются медленно: только подготовка экологического отчета заняла почти год. Впрочем, особой срочности нет — пока у SpaceX нет контрактов на запуски Falcon Heavy с Ванденберга. Однако, чтобы оставаться в числе официальных подрядчиков Пентагона, компания обязана иметь техническую возможность запускать самые тяжелые миссии с баз военных космических сил — как в Калифорнии, так и во Флориде.

Согласно экологическому отчету, SpaceX рассчитывает начать строительные работы на SLC-6 в конце этого или в начале следующего года. Завершение ожидается примерно через 18 месяцев. Если график не изменится, SLC-6 начнет работу к 2027 году. У SpaceX достаточно времени: по планам Космических сил, первая миссия с Ванденберга, требующая тяжелой ракеты, состоится не раньше 2030 года.

Вероятнее всего, пуски Falcon Heavy с Ванденберга будут использоваться для выведения крупнейших разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки (NRO) — огромных аппаратов размером с автобус, предназначенных для съемки земной поверхности в сверхвысоком разрешении.