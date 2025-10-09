Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новая американская атомная подлодка завершила первые испытания
Компания Huntington Ingalls Industries (HII) сообщила, что ее подразделение Newport News Shipbuilding успешно завершило первые морские испытания атомной подводной лодки Massachusetts (SSN 798) класса Virginia — важный этап перед передачей ее ВМС США.
В течение нескольких дней на море специалисты провели серию тестов, включая первое погружение субмарины и испытания на высокой скорости как на поверхности, так и под водой. Дополнительные проверки и оценки продолжатся до официальной сдачи подлодки флоту.
Massachusetts стала 25-й подлодкой класса Virginia и 12-й, построенной на верфи Newport News Shipbuilding — одной из двух в США, способных строить атомные субмарины.
Подлодки класса Virginia созданы для универсального применения в современных военно-морских операциях. Они способны выполнять широкий спектр задач:
- борьба с вражескими подводными и надводными силами;
- нанесение ударов крылатыми ракетами Tomahawk;
- разведка и наблюдение;
- установка мин;
- доставка подразделений спецопераций.
Субмарины класса Virginia постепенно заменяет устаревающие лодки класса Los Angeles (SSN-688), которые составляли основу американского флота более 40 лет. На сегодняшний день введены в строй 23 подлодки этого типа.
