Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Лучшие снимки космоса 2025 года: объявлены победители конкурса «Астрономический фотограф»

Жюри Королевской обсерваторией Гринвича в Великобритании — организатор конкурса «Астрономический фотограф года» (Astronomy Photographer of the Year) — назвало победителей своего состязания этого года.

Победитель премии сэра Патрика Мура, как лучший дебютант. Метеор из Персеид пролетает на фоне галактики Андромеда / © Yurui Gong, Xizhen Ruan

Главный приз взяли фотографы Вэйтинг Лян, Ци Ян и Чухон Ю, которые совместно создали работу под названием «Ядро Андромеды». Этот снимок сделан с использованием длиннофокусного телескопа обсерватории AstroCamp в Нерпьо, Испания. На изображении показано ядро M31, более известной как галактика Андромеды.

Ядро M31 — абсолютный победитель конкурса и победитель в номинации «Галактики» / © Weitang Liang, Qi Yang, Chuhong Yu

Победитель в номинации «Планеты, кометы и астероиды», комета Понса — Брукса / © Dan Bartlett

Комета Понса — Брукса — короткопериодическая комета из семейства Галлея, которая была открыта 12 июля 1812 года французским астрономом Жан-Луи Понсом в Марсельской обсерватории.

Победитель в номинации «Небесный пейзаж», Млечный Путь в Новой Зеландии / © Tom Rae

Победитель в номинации «Солнце» / © James Sinclair

Снимок Джеймса Синклера дает детальное изображение участка атмосферы Солнца, известного как хромосфера, где водородно-гелиевая плазма формируется и преобразуется постоянно меняющимся магнитным полем нашей звезды.

Победитель в номинации «Люди и космос» / © Tom Williams

Победитель в номинации «Звезды и туманности». Шаровое звездное скопление M13 в созвездии Геркулеса / © Distant Luminosity Julian Zoller, Jan Beckmann, Lukas Eisert, Wolfgang Hummel

Победитель в номинации «Открытая категория «Энни Маундер». Комбинированный снимок телескопа «Джеймс Уэбб» с эффектом гравитационного линзирования и фото внутренностей метеорита / © Leonardo Di Maggio

Победитель в номинации «Луна». Отраженный свет луны, запечатленный в небе над Сицилией / © Marcella Giulia Pace

Победитель в номинации «Полярное сияние» / © Kavan Chay

Фотограф Каван Чай сделал этот впечатляющий снимок полярного сияния, танцующего на звездном небе над заливом Тамблдаун в Новой Зеландии, 10 мая 2024 года во время геомагнитной бури.

Победитель в номинации «Молодой астрофотограф». Туманности Конская Голова и Ориона, снятые с помощью фильтра H-альфа / © Daniele Borsari

Даниэле Борсари создал это монохромное изображение знаменитых туманностей Конская Голова и Ориона на основе более чем 22 часов наблюдений, проведенных из Италии в течение нескольких ночей в январе и феврале этого года.

Почетное упоминание: специальный репортаж — «Земля с орбиты» / © Don Pettit

Это изображение Земли, полученное с борта Международной космической станции, сделал астронавт и известный орбитальный фотограф Дон Петтит в марте 2025 года.