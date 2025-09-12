Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Лучшие снимки космоса 2025 года: объявлены победители конкурса «Астрономический фотограф»
Жюри Королевской обсерваторией Гринвича в Великобритании — организатор конкурса «Астрономический фотограф года» (Astronomy Photographer of the Year) — назвало победителей своего состязания этого года.
Главный приз взяли фотографы Вэйтинг Лян, Ци Ян и Чухон Ю, которые совместно создали работу под названием «Ядро Андромеды». Этот снимок сделан с использованием длиннофокусного телескопа обсерватории AstroCamp в Нерпьо, Испания. На изображении показано ядро M31, более известной как галактика Андромеды.
Комета Понса — Брукса — короткопериодическая комета из семейства Галлея, которая была открыта 12 июля 1812 года французским астрономом Жан-Луи Понсом в Марсельской обсерватории.
Снимок Джеймса Синклера дает детальное изображение участка атмосферы Солнца, известного как хромосфера, где водородно-гелиевая плазма формируется и преобразуется постоянно меняющимся магнитным полем нашей звезды.
Фотограф Каван Чай сделал этот впечатляющий снимок полярного сияния, танцующего на звездном небе над заливом Тамблдаун в Новой Зеландии, 10 мая 2024 года во время геомагнитной бури.
Даниэле Борсари создал это монохромное изображение знаменитых туманностей Конская Голова и Ориона на основе более чем 22 часов наблюдений, проведенных из Италии в течение нескольких ночей в январе и феврале этого года.
Это изображение Земли, полученное с борта Международной космической станции, сделал астронавт и известный орбитальный фотограф Дон Петтит в марте 2025 года.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
