Люди стали реже заниматься сексом

У жителей США за последние десятилетия значительно снизилась сексуальная активность. Это касается людей всех возрастов вне зависимости от того, находятся ли они в браке.

Кадр из фильма «Мечтатели» / © Recorded Picture Company

Как отмечает Institute for Family Studies (IFS), в 1990 году 55% опрошенных в возрасте 18–64 лет сообщали, что занимались сексом хотя бы раз в неделю. В 2024 году доля таких ответов сократилась до 37%.

Среди молодых людей в возрасте 18-29 лет с 2010 года растет число тех, кто не вел половую жизнь в течение года. До 2010 года доля таких ответов держалась на уровне 12-15%, а с 2010 по 2024 год выросла до 24%.

Доля американцев, занимающихся сексом раз в неделю и чаще / © Institute for Family Studies (IFS)

Ряд исследователей связывает снижение половой активности у молодежи с цифровизацией. Из-за распространения смартфонов с 2000-х годов дети перестали социализироваться так сильно, как предыдущие поколения.

Доля молодых американцев, у которых не было секса в течение года / © Institute for Family Studies (IFS)

По результатам опросов, уровень социализации стал снижаться с начала 2010-х годов, а главный пик падения пришёлся на период перед пандемией. С 2010 по 2019 год среднее время, которое молодые люди проводили с друзьями в неделю, упало почти на 50% — с 12,8 до 6,5 часов. Пандемия уменьшила время, проведенное с друзьями, до 4,2 часа. За этот период произошел небольшой рост — в 2024 году молодежь проводила с друзьями 5,1 часа за неделю.

Сколько часов в неделю молодые американцы проводят с друзьями / © Institute for Family Studies (IFS)

Исследователи связывают снижение сексуальной активности не только с социальными сетями и компьютерными играми, но и с тем, что молодые люди стали реже вступать в брак. По результатам опросов, супружеские пары занимаются сексом чаще, нежели свободные. Почти половина респондентов в браке в возрасте от 18 до 64 лет имеет половые контакты хотя бы раз в неделю.

Доля американцев в браке и свободных, занимающихся сексом раз в неделю и чаще / © Institute for Family Studies (IFS)

Однако наблюдается тенденция, что и супружеские пары вне зависимости от возраста стали реже заниматься сексом. В период с 1996 по 2008 год 59% состоящих в браке взрослых сообщили о сексе минимум раз в неделю. С 2010 по 2024 год это число упало до 49%.

Доля американцев в браке по возрастам, занимающихся сексом раз в неделю и чаще / © Institute for Family Studies (IFS)

Снижение сексуальной активности наблюдается не только в США. Согласно исследованию компании «Гедеон Рихтер» и Аналитического центра НАФИ, в России у 22% молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет отсутствует сексуальная жизнь.

Половина респондентов (51%) в возрасте от 18 до 45 лет рассказали о наличии проблем в сексуальных отношениях. Респонденты в возрасте от 24 до 45 лет чаще говорили об отсутствии сексуального влечения, а для молодого поколения (18-23 года) актуальной стала проблема недопонимания и недостатка коммуникации между партнерами в вопросах сексуальных границ (30%).