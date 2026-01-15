Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Каким был прогноз Всемирного банка численности населения стран в 1992 году для 2025 года
Инфографика наглядно показывает, насколько точными оказались прогнозы численности населения, которые Всемирный банк сделал в 1992-1993 годах.
Во многих странах численность населения в 2025 году сильно отличается от прогноза 1992 года. Причины этого различаются в зависимости от страны. Важно отметить, что данные по численности населения стран в 2025 году могут варьироваться в зависимости от источника.
В Северной и Южной Америках больше всего выросло население по отношению к прогнозу в Сент-Китс и Невисе. Всемирный банк прогнозировал численность населения на уровне 39 тысяч человек, однако страна стала налоговым убежищем. В 2025 году там проживает более 54 тысяч человек, что на 33,3% больше прогноза. Также рост численности населения по сравнению с прогнозом отмечается в Канаде (+28,4%), Коста Рике (+15,8%), Панаме (+9,9%) и Белизе (+8,8%).
В некоторых странах Америки, напротив, население оказалось меньше, нежели прогнозировал Всемирный банк. Среди них выделяются: Парагвай (-35,2%), Доминика (-32,4%), Сальвадор (-32,1%), Сент-Винсент (-30,9%) и Куба (-27,6%). Практически во всех этих странах несоответствие прогнозу связано с эмиграцией в другие страны, а также со снижением рождаемости. Также среди причин в Доминике и Сент-Винсенте выделяется стагнация из-за ураганов, а на численность населения Сальвадора повлияло, что страна так и не восстановилась после гражданской войны.
В Европе сильнее всего не соответствует прогнозам Всемирного банка Люксембург. Из-за роста иностранных работников население страны выросло на 76,4% больше, чем прогнозировалось. Также наибольший рост по сравнению с прогнозом показали Андорра (+63,0%), Лихтенштейн (+46,4%), Мальта (+37,7%) и Ирландия (+37,1%).
Среди европейских стран меньше ожидаемого оказалось население Молдовы (-52,6%), Албании (-51,9%), Грузии (-38,7%), Литвы (-37,3%) и Украины (-35,2%). К примеру, в Литве это связано с ростом эмиграции в страны Европейского союза после вступления в него.
В Африке больше, чем ожидалось выросло население Экваториальной Гвинеи (+86,6%). Это связано с иммиграцией из-за нефтяной промышленности и снижением младенческой смертности. По сравнению с прогнозом увеличилось также население Чада (+43,1%), Анголы (+35,8%), Египта (+26,7%) и Демократической республики Конго (+26,5%).
Сильно меньше ожидаемого оказалось население Ливии (-46,8%), Эсватини (-42,4%), Руанды (-37,5%), Кабо-Верде (-37,3%) и Лесото (-35,2%). В Эсватини и Лесото это связано с ростом смертности из-за ВИЧ, а в Руанде — с геноцидом в 1994 году.
В Азии и Океании наибольший рост по сравнению с прогнозом показали Объединенные Арабские Эмираты (+301,4%). Это вызвано притоком трудовых мигрантов. Также высокий рост по сравнению с прогнозом продемонстрировали Катар (+214,30%), Папуа — Новая Гвинея (+74,2%), Сингапур (+54,2%) Бахрейн (+53,7%). В большинстве этих стран население выросло из-за потока трудовых мигрантов, а в Папуа — Новой Гвинеи — значительно не учли сельское население.
Сильно меньше ожидаемого оказалось население Бутана (-73,3%). Это произошло из-за «этнических чисток» индуистского населения и снижения рождаемости. Меньший показатель также у Ирана (-48,3%), Микронезии (-47,1%), Туркменистана (-37,1%) и Афганистана (-32,3%). К примеру, в Микронезии это связано с Договором о свободной ассоциации с США, по которому жители страны могут жить, учиться и работать в Соединенных Штатах без визы.
