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В Израиле впервые успешно испытали модернизированный комплекс ПВО «Праща Давида»
Организация по противоракетной обороне Израиля (IMDO) в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США (MDA) и компанией Rafael Advanced Systems, выступавшей в качестве генерального подрядчика, успешно завершила запланированную серию испытаний системы вооружения «Праща Давида».
Система «Праща Давида», предназначенная для перехвата ракет, управляемых снарядов, крылатых ракет, самолетов и беспилотников, представляет собой центральный оборонительный узел в комплексной многослойной архитектуре противовоздушной и противоракетной обороны Израиля, которая также включает систему вооружения «Стрела», систему обороны «Железный купол» и разрабатываемую систему «Железный луч».
По словам официальных лиц, последние испытания системы «Праща Давида» доказали ее эффективность в недавнем конфликте с Ираном и в продолжающихся атаках хуситов с применением баллистических ракет.
«Праща Давида» изначально была создана для противодействия ракетам, запущенным с расстояния 40–300 километров, в основном из Газы и Ливана, а не баллистическим ракетам из Ирана. Однако в течение 12 дней боевых действий с Ираном система успешно перехватывала баллистические ракеты.
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