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Опубликованы первые снимки неизвестного китайского летательного аппарата
В социальных сетях 4 августа стали появляться первые кадры полета очередного китайского летательного аппарата без хвостового оперения, который напоминает тактические боевые самолеты шестого поколения J-36 («Цзянь-36») и J-50 («Цзянь-50»).
Пока неясно, пилотируемый ли это самолет или беспилотный дрон-ведомый, но аналитики считают, что это, явно, сверхзвуковой, малозаметный боевой самолет, отличающийся от J-36 и J-50. Похоже, что Китай ввел в строй третий тип бесхвостого военного самолета шестого поколения.
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Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
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