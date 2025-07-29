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Китай занял первое место в мире по числу ИИ-моделей
Согласно информации, представленной на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) 2025 года, Китай выпустил 1509 больших языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ). Это самый высокий показатель в мире. Они составляют значительную долю от 3755 моделей, выпущенных по всему миру на сегодняшний день.
По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), в стране зарегистрировано более 5100 компаний, занимающихся ИИ, что составляет примерно 15% от общего числа компаний в мире. При этом их выручка от ИИ составляет около 70% от общего объема индустрии в стране.
Основными направлениями внедрения китайских ИИ стали системы автономного вождения, интеллектуальные роботы, приложения бизнес-аналитики и вычислительные чипы.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Под анозогнозией в медицине понимают отсутствие у пациента осознания своей болезни или вызванных ею дефектов. Это состояние может наблюдаться у людей со снижением слуха, зрения, психическими расстройствами, алкоголизмом и другими нарушениями. Ученые выявили новый тип анозогнозии, связанный с неправильной оценкой своих способностей обращаться с деньгами и принимать верные финансовые решения. Исследование показало, что заблуждаться на этот счет склонны пожилые люди с деменцией. Напротив, их сверстники без такого диагноза хорошо понимали, что по мере старения их финансовая грамотность слабеет.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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