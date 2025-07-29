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Олег Гончар
Олег Гончар
29 июля, 07:40
Рейтинг: +675
Посты: 2048

Китай занял первое место в мире по числу ИИ-моделей

Согласно информации, представленной на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) 2025 года, Китай выпустил 1509 больших языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ). Это самый высокий показатель в мире. Они составляют значительную долю от 3755 моделей, выпущенных по всему миру на сегодняшний день.

Сообщество
# ИИ
# Китай
# технологии
Китайская модель искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek R1 / © VCG
Китайская модель искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek R1 / © VCG

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), в стране зарегистрировано более 5100 компаний, занимающихся ИИ, что составляет примерно 15% от общего числа компаний в мире. При этом их выручка от ИИ составляет около 70% от общего объема индустрии в стране.

Основными направлениями внедрения китайских ИИ стали системы автономного вождения, интеллектуальные роботы, приложения бизнес-аналитики и вычислительные чипы. 

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Психология
# возрастные изменения
# деменция
# деньги
# пожилой возраст
# пожилые
# старение
# финансовая грамотность
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Биология
# венерические заболевания
# генетические мутации
# геном
# инфекционные заболевания
# паразиты
# птицы
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Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
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Юлия Тарасова

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Технологии
# IT-технологии
# искусственный интеллект
# Искусство
# музыка
# нейросети
# творчество
26 июля, 10:34
Людмила Соколова

Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц

Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.

Биология
# венерические заболевания
# генетические мутации
# геном
# инфекционные заболевания
# паразиты
# птицы
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

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Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
18 июля, 12:44
ПНИПУ

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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

vakhtang dzhibladze
21 час назад
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В Китае создали самого быстрого в мире гуманоидного робота

Алексей Остолецкий
1 день назад
Александр, креативность нужна в принципе. С ИИ люди вообще перестанут думать и придумывать что-то новое. А так, хоть с интеллектом будут

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

Питон Удав
2 дня назад
Николай, не в этом суть. Я про геостационарную орбиту имел ввиду, когда боеголовка постоянно висит над одной точкой. Но не учёл, что там высота то 35

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Александр Березин
2 дня назад
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А есть какой-то агрегатор, который показывает эти значения в реальном времени в городах мира?

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Алексей Жажин
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aWr
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Василий Каменчук
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