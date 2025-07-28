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Руководитель OpenAI предупредил о росте мошенничества с использованием технологии, которую он разрабатывает
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время общения с членом совета руководителей Федеральной резервной системы США Мишель Боуман заявил, что банковская отрасль должна модернизироваться, чтобы ее клиенты не стали жертвами масштабного мошенничества.
Альтман предупредил о надвигающемся росте преступлений, при котором практически каждый сможет имитировать не только голос, но и внешность другого человека с помощью искусственного интеллекта, над которым работает его компания.
«Меня пугает то, что, судя по всему, некоторые финансовые учреждения все еще принимают голосовые команды клиентов в качестве подтверждения личности для перевода крупных сумм», — сказал Альтман.
Благодаря прогрессу в области ИИ теперь стало значительно проще подделывать голос или лицо с помощью обычного приложения для видеозвонков. Альтман подчеркнул, что его компания не связана с ростом подобных злоупотреблений, так как OpenAI не занимается разработкой инструментов для маскировки. Вместе с тем, как отмечает CNN, он поддерживает разработку инструмента биометрической аутентификации под названием The Orb. Кроме того, его генератор видео Sora также может быть использован в мошеннических целях, о которых он сам и предупреждает.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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