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Руководитель OpenAI предупредил о росте мошенничества с использованием технологии, которую он разрабатывает

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время общения с членом совета руководителей Федеральной резервной системы США Мишель Боуман заявил, что банковская отрасль должна модернизироваться, чтобы ее клиенты не стали жертвами масштабного мошенничества.

Сэм Альтман / © Getty Images

Альтман предупредил о надвигающемся росте преступлений, при котором практически каждый сможет имитировать не только голос, но и внешность другого человека с помощью искусственного интеллекта, над которым работает его компания.

«Меня пугает то, что, судя по всему, некоторые финансовые учреждения все еще принимают голосовые команды клиентов в качестве подтверждения личности для перевода крупных сумм», — сказал Альтман.

Благодаря прогрессу в области ИИ теперь стало значительно проще подделывать голос или лицо с помощью обычного приложения для видеозвонков. Альтман подчеркнул, что его компания не связана с ростом подобных злоупотреблений, так как OpenAI не занимается разработкой инструментов для маскировки. Вместе с тем, как отмечает CNN, он поддерживает разработку инструмента биометрической аутентификации под названием The Orb. Кроме того, его генератор видео Sora также может быть использован в мошеннических целях, о которых он сам и предупреждает.