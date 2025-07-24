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Николай Головин
Николай Головин
24 июля, 11:55
Рейтинг: +250
Посты: 771

Маск пообещал, что к концу года половина населения США будет пользоваться услугами роботакси Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что до конца 2025 года сервис роботакси его компании охватит половину населения США.

Сообщество
# Tesla
# беспилотники
# США
# транспорт
# электромобили
Роботакси Tesla / © Tesla
Роботакси Tesla / © Tesla

Tesla 23 июля опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2025 года. Прибыль компании снизилась на 23% из-за падения продаж электромобилей. Однако акции Tesla не снижаются, поскольку Илон Маск обещает рост выручки за счет автономного вождения и человекоподобных роботов.

«Я считаю, что к концу года половина населения США будет пользоваться услугами роботакси Tesla», — сказал Маск на собрании акционеров.

Он добавил, что получение разрешений от регулирующих органов станет самым серьезным препятствием, несмотря на то что для выполнения текущих операций в каждом электромобиле должен находиться сотрудник Tesla, что также сдерживает возможности развития предоставления услуг роботакси.

Добиться заявленного результата будет крайне сложно, учитывая, что сегодня услуги роботакси доступны лишь в отдельных районах Остина (штат Техас).

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