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Маск пообещал, что к концу года половина населения США будет пользоваться услугами роботакси Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что до конца 2025 года сервис роботакси его компании охватит половину населения США.

Роботакси Tesla / © Tesla

Tesla 23 июля опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2025 года. Прибыль компании снизилась на 23% из-за падения продаж электромобилей. Однако акции Tesla не снижаются, поскольку Илон Маск обещает рост выручки за счет автономного вождения и человекоподобных роботов.

«Я считаю, что к концу года половина населения США будет пользоваться услугами роботакси Tesla», — сказал Маск на собрании акционеров.

Он добавил, что получение разрешений от регулирующих органов станет самым серьезным препятствием, несмотря на то что для выполнения текущих операций в каждом электромобиле должен находиться сотрудник Tesla, что также сдерживает возможности развития предоставления услуг роботакси.

Добиться заявленного результата будет крайне сложно, учитывая, что сегодня услуги роботакси доступны лишь в отдельных районах Остина (штат Техас).