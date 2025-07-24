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Маск пообещал, что к концу года половина населения США будет пользоваться услугами роботакси Tesla
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что до конца 2025 года сервис роботакси его компании охватит половину населения США.
Tesla 23 июля опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2025 года. Прибыль компании снизилась на 23% из-за падения продаж электромобилей. Однако акции Tesla не снижаются, поскольку Илон Маск обещает рост выручки за счет автономного вождения и человекоподобных роботов.
«Я считаю, что к концу года половина населения США будет пользоваться услугами роботакси Tesla», — сказал Маск на собрании акционеров.
Он добавил, что получение разрешений от регулирующих органов станет самым серьезным препятствием, несмотря на то что для выполнения текущих операций в каждом электромобиле должен находиться сотрудник Tesla, что также сдерживает возможности развития предоставления услуг роботакси.
Добиться заявленного результата будет крайне сложно, учитывая, что сегодня услуги роботакси доступны лишь в отдельных районах Остина (штат Техас).
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Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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