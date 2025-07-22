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SpaceX прервала запуск спутников за мгновения до старта

Ракета Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER на борту / © SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9, на борту которой находились два космических аппарата O3b mPOWER компании SES, должна была стартовать с космической станции на мысе Канаверал во Флориде поздно вечером 21 июля. Однако этого не произошло: SpaceX объявила об отмене запуска всего за 11 секунд до старта.

Окно запуска оставалось открытым еще примерно полтора часа, но вскоре SpaceX решила отменить запуск. Пресс-служба компании отметила, что ракета-носитель и полезная нагрузка исправны. При этом причина отмены старта названа не была.