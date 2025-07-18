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NASA выставило космические аппараты на продажу

Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA начала продажу спутников в связи с прекращением их эксплуатации.

NASA выставило космические аппараты на продажу / © NASA Watch

В список выставленных на продажу активов вошли несколько аппаратов для дистанционного мониторинга Земли, которые ранее использовались для изучения окружающей среды, прогнозирования ураганов и измерения последствий изменения климата. Большинство из них было выведено на орбиту в течение последних 20 лет.

Другие «лоты», такие, как геостационарный радиометр для получения изображений и мониторинга прибрежной зоны (GLIMR), еще не запущены в космос.

По данным блога NASA Watch, который ведет бывший астробиолог NASA Кит Коувинг, эти аппараты будут выведены из эксплуатации, так как на их содержание не предусмотрено финансирование согласно бюджетному запросу администрации Трампа на 2026 год.