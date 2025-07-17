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На поверхности Солнца зафиксировали появление гигантского огненного каньона

На поверхности Солнца 15 июля произошла мощная вспышка, которая, пусть и ненадолго, но значительно изменила структуру его поверхности, вызвав выброс большого объема плазмы в космос.

На поверхности Солнца зафиксировали образование гигантского «огненного каньона» / © SDO

В результате образовался глубокий «шрам» из раскаленной плазмы протяженностью около 400 000 километров — это примерно соответствует расстоянию от Земли до Луны.

© SDO

Это событие в мельчайших деталях зафиксировала Обсерватория солнечной динамики (SDO) NASA. На полученных изображениях видно появление гигантского огненного каньона, который простирается на высоту не менее 20 000 километров.

© SDO