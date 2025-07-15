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SpaceX решила проблему помех для обсерватории Веры Рубин от спутников Starlink
Низкоорбитальные аппараты могут отражать солнечный свет, что сказывается на работе многих наземных обсерваторий. Поэтому компания SpaceX, чей флот спутников Starlink составляет значительную часть орбитальных созвездий, внесла ряд изменений в конструкцию своих аппаратов.
В новом исследовании, подготовленном инженером SpaceX Форрестом Фанкхаузером в сотрудничестве с астрономами, рассматривается как изменения в конструкции аппаратов Starlink должны предотвратить помехи в работе новейшей обсерватории Веры К. Рубин, которую недавно ввели в эксплуатацию.
Инженеры нанесли на спутники зеркальную пленку и окрасили их в черный цвет. В целом, благодаря этим обновлениям, аппараты Starlink V2, стали «темнее» старых моделей Starlink V1, несмотря на больший размер.
Моделирование показало, что спутники Starlink будут относительно редко появляться при работе телескопа. Для спутников Starlink V1.5 в первый час летней ночи опасный порог яркости (эквивалентный седьмой звёздной величине, то есть видимый невооружённым человеческим глазом) превысят только 1,2 спутника из 1000. Для спутников Starlink V2 из каждой тысячи порога вредной для работы телескопа яркости достигнут только 0,93 спутника.
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Вулканический ад и подледный океан: может ли существовать жизнь на спутниках планет Солнечной системы
Представьте мир, где извергаются серные вулканы высотой в 60 раз больше Эвереста, под 20-километровым льдом скрываются океаны, мощные гейзеры выбрасывают струи водяного пара в космос, а реки из жидкого метана стекают в углеводородные моря. Так выглядят спутники планет Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему они считаются самыми перспективными местами для поиска жизни и колонизации.
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