Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX решила проблему помех для обсерватории Веры Рубин от спутников Starlink

Низкоорбитальные аппараты могут отражать солнечный свет, что сказывается на работе многих наземных обсерваторий. Поэтому компания SpaceX, чей флот спутников Starlink составляет значительную часть орбитальных созвездий, внесла ряд изменений в конструкцию своих аппаратов.

Аппараты Starlink версий V1.5 и V2 / © SpaceX

В новом исследовании, подготовленном инженером SpaceX Форрестом Фанкхаузером в сотрудничестве с астрономами, рассматривается как изменения в конструкции аппаратов Starlink должны предотвратить помехи в работе новейшей обсерватории Веры К. Рубин, которую недавно ввели в эксплуатацию.

Инженеры нанесли на спутники зеркальную пленку и окрасили их в черный цвет. В целом, благодаря этим обновлениям, аппараты Starlink V2, стали «темнее» старых моделей Starlink V1, несмотря на больший размер.

Моделирование показало, что спутники Starlink будут относительно редко появляться при работе телескопа. Для спутников Starlink V1.5 в первый час летней ночи опасный порог яркости (эквивалентный седьмой звёздной величине, то есть видимый невооружённым человеческим глазом) превысят только 1,2 спутника из 1000. Для спутников Starlink V2 из каждой тысячи порога вредной для работы телескопа яркости достигнут только 0,93 спутника.