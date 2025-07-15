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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
15 июля, 07:32
Рейтинг: +413
Посты: 917

Китай запустил огромную солнечную ферму прямо над водоемами с рыбой

Пекинская компания Dajin Heavy Industry ввела в эксплуатацию новый энергетический объект, который представляет собой рациональное землепользование. Речь идет о комбинированном проекте, включающем солнечную электростанцию мощностью 250 мегаватт и рыбное хозяйство.

Сообщество
# Китай
# технологии
# энергетика
Гибридный проект, включающий солнечную электростанцию мощностью 250 мегаватт и рыбное хозяйство / © Dajin Heavy Industry
Гибридный проект, включающий солнечную электростанцию мощностью 250 мегаватт и рыбное хозяйство / © Dajin Heavy Industry

Новый объект в городе Таншань (провинция Хэбэй) площадью 353 гектара оснащен 370 000 двусторонних солнечных панелей, расположенных над водоемами для разведения рыбы. Эти панели позволяют электростанции вырабатывать больше энергии за счет солнечного света, отраженного от воды. 

© Dajin Heavy Industry

Кроме того, фотоэлектрические панели способствуют снижению температуры воды и испарения в жаркие, солнечные дни, создавая тень. Это положительно сказывается на метаболизме водных организмов и делает систему более устойчивой и менее вредной для окружающей среды по сравнению с традиционными методами рыбоводства и энергетики.


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