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Эффективность Tesla Semi доказали в реальных испытаниях
Электромобиль Tesla Semi продемонстрировал повышение эффективности в новых испытаниях в реальных условиях. Грузовик проехал более 7230 километров пути за три недели.
Tesla официально представила «серийную версию» Semi в 2022-м, однако ее массовое производство так и не началось. Ожидается, что это произойдет в конце 2025 года на новом заводе в Неваде.
Представляя «серийную версию», Илон Маск заявил, что эффективность Tesla Semi составляет 1,7 киловатт-часа на милю (1,6 километра). В сентябре 2024 года Tesla сообщила, что Semi достиг показателя1,6 киловатт-часа на милю.
В прошлом году два клиента Tesla Semi приблизились к заявлению Маска. DHL получила 1,72 киловатт-часа на милю в собственном тесте, а Saia — 1,73 киловатт-часа на милю.
Судя по всему, Tesla Semi значительно улучшила показатели в новых испытаниях в реальных условиях, проведенных логистической компанией ArcBest. Та сообщила, что в течение трех недель Tesla Semi регулярно выполняла грузоперевозки, а средний расход топлива за три недели составил 1,55 киловатт-часа на милю.
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В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
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