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Эффективность Tesla Semi доказали в реальных испытаниях

Электромобиль Tesla Semi продемонстрировал повышение эффективности в новых испытаниях в реальных условиях. Грузовик проехал более 7230 километров пути за три недели.

Электромобиль Tesla Semi / © Tesla

Tesla официально представила «серийную версию» Semi в 2022-м, однако ее массовое производство так и не началось. Ожидается, что это произойдет в конце 2025 года на новом заводе в Неваде.

Представляя «серийную версию», Илон Маск заявил, что эффективность Tesla Semi составляет 1,7 киловатт-часа на милю (1,6 километра). В сентябре 2024 года Tesla сообщила, что Semi достиг показателя1,6 киловатт-часа на милю.

В прошлом году два клиента Tesla Semi приблизились к заявлению Маска. DHL получила 1,72 киловатт-часа на милю в собственном тесте, а Saia — 1,73 киловатт-часа на милю.

Судя по всему, Tesla Semi значительно улучшила показатели в новых испытаниях в реальных условиях, проведенных логистической компанией ArcBest. Та сообщила, что в течение трех недель Tesla Semi регулярно выполняла грузоперевозки, а средний расход топлива за три недели составил 1,55 киловатт-часа на милю.