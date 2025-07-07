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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 июля, 15:15
Рейтинг: +406
Посты: 680

Стали известны победители конкурса черно-белой фотографии reFocus Photography Awards 2025 

Жюри премии reFocus Photography Awards 2025 объявило победителей своего ежегодного состязания и показало коллекцию черно-белых изображений дикой природы, которые очаровывают эмоциональностью, детализацией и неподвластной времени красотой.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Снимок, занявший первое место: «Сторож» / © Jacquie Matechuk
Снимок, занявший первое место: «Сторож» / © Jacquie Matechuk
Снимок, занявший второе место: «Царственное величие»  / © Fernanda Marchi Harp
Снимок, занявший второе место: «Царственное величие»  / © Fernanda Marchi Harp
Снимок, занявший третье место: «Собеседники». Огромный носорог и белая цапля / © Preeti & Prashant Chacko
Снимок, занявший третье место: «Собеседники». Огромный носорог и белая цапля / © Preeti & Prashant Chacko
Высокая оценка конкурса: «Жди меня...» / © Vicki Santello
Высокая оценка конкурса: «Жди меня…» / © Vicki Santello
Высокая оценка конкурса: «Рожденный парить» / © Jason Marino
Высокая оценка конкурса: «Рожденный парить» / © Jason Marino
Высокая оценка конкурса: «Глаза, смотрящие в душу» / © Tracey Dyer
Высокая оценка конкурса: «Глаза, смотрящие в душу» / © Tracey Dyer
Высокая оценка конкурса: «Сфера» / ©  Pier Nirandara
Высокая оценка конкурса: «Сфера» / ©  Pier Nirandara
Высокая оценка конкурса: «Когда мамонты правили Землей» / © George Dian Balan
Высокая оценка конкурса: «Когда мамонты правили Землей» / © George Dian Balan
Высокая оценка конкурса: «Преследователь» / © Jacquie Matechuk
Высокая оценка конкурса: «Преследователь» / © Jacquie Matechuk
Высокая оценка конкурса: «Появление на свет» / © Vicki Santello
Высокая оценка конкурса: «Появление на свет» / © Vicki Santello
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НовГУ
# атлет
# гимнастика
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ТГУ
# свет
# фотоны
# эксперимент
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ФизТех
# «Суперджет»
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# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
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Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
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tv, как не будет? А это шо: https://naked-science.ru/community/1081259

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Иван Колупаев
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Иван Колупаев
1 час назад
Kostik, укродроны-то как раз перехватываются а вот налет одноразовых укроботов все продолжается.

Американский аналитик оценил танк «Армата»

tv ovic
1 час назад
Sam, эт в 90-х стоячими проходы забивали и таксисты у трапа встречали , был свидетелем неоднократно Москва-Минеральные воды ша наверно не будет😹😹😹

Стартап Natilus показал концепт интерьера пассажирского самолета Horizon 

Kostik Orlov
2 часа назад
А где он? На красной площади это просто возможно пустая коробка была а на СВО ,так же как и СУ 57 .бутофория.у нас тут за 1000 с лишним км украинские бпла

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Igor Stupak
3 часа назад
Alex, Похоже, вы наивный юноша. 😃

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Sam Dowson
3 часа назад
С таким "хвостом" Валькирии будут хорошо видны для инфракрасных головок наведения ракет земля-воздух или воздух-воздух километров за 500-600.

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Иван Колупаев
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Кот Котофей
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Кот Котофей
11 часов назад
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Кот Котофей
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Иван, Она не сдерживает, она отступает постоянно, то есть проигрывает

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Кот Котофей
11 часов назад
Ну как же, Америка себя никогда не опустит ниже, хотя на самом деле, именно армия РФ находится на первом месте.

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