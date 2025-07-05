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SpaceX построит новый объект во Флориде

Космическая компания Илона Маска подала документы на строительство комплекса космической связи в городе Мьякка во Флориде.

SpaceX готовит к запуску ракету с новой партией спутников Starlink / © SpaceX

Будущий комплекс расположится на площади 0,73 акра (2954,205 квадратного метра) и будет состоять из 40 антенн.

SpaceX активно расширяет деятельность во Флориде, планируя запустить первый Starship из Космического центра Кеннеди к концу 2025 года. Инвестиционный проект SpaceX по созданию комплекса во Флориде принесет не менее 1,8 миллиарда долларов инвестиций и позволит создать около 600 новых рабочих мест к 2030 году.

Для чего SpaceX может использовать такой огромный комплекс антенн?

Скорее всего, высокоскоростной наземный терминал будет обслуживать созвездие спутников Starlink.