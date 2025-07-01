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«Хаббл» запечатлел один из лучших регионов для изучения молодых звезд

Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Хаббл». Оно демонстрирует часть региона звездообразования в молекулярном облаке Тельца, которое расположено в 480 световых годах от Земли.

Объект GN 04.32.8 / © ESA / Hubble & NASA, G. Duchêne

Объект на изображении известен под обозначением GN 04.32.8. Он представляет собой отражательную туманность, то есть газово-пылевое облако, подсвечиваемое системой из трех ярких звезд в центре снимка.

GN 04.32.8 — лишь небольшая часть молекулярного облака Тельца, которое, по мнению астрономов, представляет собой одно из лучших мест для изучения недавно появившихся звезд.

Немного левее центра изображения можно заметить небольшое сплющенное оранжевое пятно, которое пересекает темная линия. Это протозвезда, окруженная протопланетным диском, который загораживает часть ее света. Поскольку диск расположен ребром к наблюдателю, он стал идеальным объектом для изучения.

Астрономы задействовали «Хаббл», чтобы узнать о типах экзопланет, которые могут быть сформированы в дисках, подобных этому.