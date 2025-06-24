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Подлодка ВМС США впервые приняла подводный беспилотник через торпедный аппарат

Художественное изображение подлодки класса «Вирджиния» / © US Navy

Новая технология позволит расширять возможности подлодок в использование беспилотных аппаратов для картографирования морского дна, поиска мин и сбора разведывательной информации.

Во время испытаний экипаж USS Delaware трижды выпустил и вернул один и тот же аппарат Yellow Moray.

Беспилотник Yellow Moray, созданный компанией Huntington Ingalls Industries, представляет собой вариант роботизированного подводного аппарата REMUS 600. Его длина составляет 3,25 метра, диаметр — 32 сантиметров, а вес — около 240 килограммов. Беспилотник работает от аккумуляторов на глубине до 600 метров и передвигается со скоростью до 15 километров в час.

Модульная архитектура Yellow Moray позволяет оснащать аппарат различными гидролокаторами, датчиками и другим оборудованием.